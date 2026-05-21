В начале марта исполнился год с момента создания 1-го корпуса НГУ Азов. Корпус действует на передовой и решает тыловые вопросы.

Параллельно корпус расширяет свою структуру. Одно из новых подразделений — 8-я артиллерийская бригада Гармаш.

Азову нужна артиллерия

Создание отдельной артиллерийской части в составе корпуса позволяет:

централизовать огневую поддержку подразделений;

быстрее координировать работу артиллерии с пехотой и разведкой;

масштабировать опыт артиллеристов Азова, полученный в боях с 2014 года;

интегрировать современные системы управления огнем и новые технологии.

Речь идет не только об увеличении количества артиллерии. Важно то, что она работает в рамках единой системы управления.

Как формируется Гармаш?

Костяк — артиллеристы Азова. Многие из них прошли весь путь службы: от рядового обслуживающего состава до командных должностей в дивизионах и артиллерийских группах.

Фактически речь идет не о новой команде, а о расширении уже наработанной практики. Опыт боевой работы, накопленный годами, собран в систему в рамках отдельной артиллерийской бригады. И его нужно лишь перенять новым людям, которые войдут в расширенный состав.

Гармаш будет работать с современной украинской и западной артиллерией, а также с новыми системами управления огнем, чтобы сократить время между обнаружением цели и выстрелом.

Какова структура 1-го корпуса НГУ Азов?

А знали ли вы, что Азов действует не в одиночку? На данный момент в его состав входят несколько бригад и специализированных подразделений:

1-я бригада оперативного назначения Буревий;

8-я артиллерийская бригада Гармаш;

12-я бригада специального назначения Азов;

14-я бригада оперативного назначения Червона Калина;

15-я бригада оперативного назначения Кара-Даг;

20-я бригада оперативного назначения Любарт;

батальон беспилотных систем Пилум;

отдельный отряд специального назначения Туман.

Год корпуса и дальнейшее расширение

К первой годовщине создания корпуса военнослужащие получили государственные и ведомственные награды, знаки отличия Главнокомандующего ВСУ и командования Национальной гвардии, а также награды от командования группировки войск Восток.

Это чествование стало итогом года интенсивной боевой работы. В то же время командование подчеркивает: впереди еще много задач, а развитие структуры продолжается.

Создание артиллерийской бригады Гармаш — один из шагов в этом процессе. Корпус продолжает наращивать возможности и адаптировать структуру к реалиям современной войны.

