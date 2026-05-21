Новая артиллерийская бригада Гармаш: как расширяется корпус Азов
В начале марта исполнился год с момента создания 1-го корпуса НГУ Азов. Корпус действует на передовой и решает тыловые вопросы.
Параллельно корпус расширяет свою структуру. Одно из новых подразделений — 8-я артиллерийская бригада Гармаш.
Азову нужна артиллерия
Создание отдельной артиллерийской части в составе корпуса позволяет:
- централизовать огневую поддержку подразделений;
- быстрее координировать работу артиллерии с пехотой и разведкой;
- масштабировать опыт артиллеристов Азова, полученный в боях с 2014 года;
- интегрировать современные системы управления огнем и новые технологии.
Речь идет не только об увеличении количества артиллерии. Важно то, что она работает в рамках единой системы управления.
Как формируется Гармаш?
Костяк — артиллеристы Азова. Многие из них прошли весь путь службы: от рядового обслуживающего состава до командных должностей в дивизионах и артиллерийских группах.
Фактически речь идет не о новой команде, а о расширении уже наработанной практики. Опыт боевой работы, накопленный годами, собран в систему в рамках отдельной артиллерийской бригады. И его нужно лишь перенять новым людям, которые войдут в расширенный состав.
Гармаш будет работать с современной украинской и западной артиллерией, а также с новыми системами управления огнем, чтобы сократить время между обнаружением цели и выстрелом.
Какова структура 1-го корпуса НГУ Азов?
А знали ли вы, что Азов действует не в одиночку? На данный момент в его состав входят несколько бригад и специализированных подразделений:
- 1-я бригада оперативного назначения Буревий;
- 8-я артиллерийская бригада Гармаш;
- 12-я бригада специального назначения Азов;
- 14-я бригада оперативного назначения Червона Калина;
- 15-я бригада оперативного назначения Кара-Даг;
- 20-я бригада оперативного назначения Любарт;
- батальон беспилотных систем Пилум;
- отдельный отряд специального назначения Туман.
Год корпуса и дальнейшее расширение
К первой годовщине создания корпуса военнослужащие получили государственные и ведомственные награды, знаки отличия Главнокомандующего ВСУ и командования Национальной гвардии, а также награды от командования группировки войск Восток.
Это чествование стало итогом года интенсивной боевой работы. В то же время командование подчеркивает: впереди еще много задач, а развитие структуры продолжается.
Создание артиллерийской бригады Гармаш — один из шагов в этом процессе. Корпус продолжает наращивать возможности и адаптировать структуру к реалиям современной войны.
