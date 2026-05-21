Жена телеведущего Владимира Остапчука после операции по удалению желчного пузыря рассказала о своем желании во второй раз стать мамой.

В Instagram блогер ответила на вопросы подписчиков прямо из больничной палаты и объяснила, почему решилась на операцию буквально за день.

Екатерина Остапчук хочет второго ребенка

По словам Екатерины Остапчук (в девичестве Полтавская), врачи посоветовали не откладывать удаление желчного пузыря, если она планирует еще одну беременность.

Екатерина рассказала, что камни, вероятно, появились именно во время вынашивания первенца из-за физиологических особенностей организма.

— Рисковать во время следующей беременности с камнями мне, честно говоря, страшнее, — написала Остапчук.

Также она пошутила, что ее желание во второй раз стать мамой, имея полуторагодовалого ребенка, уже никого не удивляет.

К слову, врач назначил ей операцию уже на следующее утро после осмотра. По словам блогера, дополнительным фактором стал предстоящий переезд в Канаду, ведь там на плановые операции можно ждать месяцами или даже годами.

Операция, по словам жены Остапчука, обошлась в 50 тыс. грн.

Как восстанавливается Екатерина Остапчук

Блогер рассказала, что операция длилась около часа под общим наркозом. После вмешательства ей сделали три небольших отверстия в животе, швы от которых она показала в сториз.

Екатерина отметила, что самым сложным оказалось именно восстановление, хотя боль не является невыносимой. В то же время строгой диеты или постоянного приема лекарств ей не назначали.

