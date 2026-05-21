По поручению президента Владимира Зеленского Украина работает над созданием дешевых ракет для перехвата российских дронов Shahed.

Украина работает над созданием дешевых ракет для перехвата Shahed

Как сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров во время встречи с медиа, отдельные решения по созданию дешевых ракет для перехвата российских дронов Shahed уже проходят тестирование.

– По задаче президента, сейчас мы сфокусировались на создании дешевых ракет для сбивания Shahed. Уже нашли решения, которые близки к готовности и начали их тестировать, — сказал он.

Как сообщил Федоров, Украина планирует масштабировать производство таких ракет в десятки раз и сформировать необходимый запас к осенне-зимнему периоду.

Сейчас смотрят

— Наша задача – масштабировать производство в десятки раз и иметь запас таких ракет на период осени-зимы. Хотим масштабировать и удешевлять ракеты-перехватчики, чтобы подготовиться к появлению реактивных Shahed, – отметил министр.

Он добавил, что новые ракеты-перехватчики должны усилить защиту критической инфраструктуры наряду с использованием дронов-перехватчиков, подчеркнув, что для реализации этого направления государство предоставляет гранты, расширяет производство и перезапускает набор команд.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.