Министерство обороны РФ сообщило о якобы доставке ядерных боеприпасов в Беларусь в рамках проведения учений ядерных сил.

Тем временем белорусское военное ведомство обнародовало видео с загрузкой ракет на комплексы Искандер-М и перемещением техники в лесной местности.

— В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь, — идет речь в сообщении.

На обнародованных кадрах видна колонна военной техники, движущаяся по лесистой местности, а также процесс загрузки ракет на пусковые установки.

Российские пропагандистские СМИ сообщили, что во время учений в Беларуси якобы развернули комплексы Искандер-М со “спецбоеприпасами”.

Как отмечают в Украинской правде, тактическое ядерное оружие обычно хранится в специальных укрепленных подземных хранилищах с многоуровневой защитой.

Все компоненты — ядерные боеголовки, взрывчатые вещества и средства доставки — хранятся отдельно и собираются только непосредственно перед применением.

Это делается для предотвращения случайной детонации.

В то же время пока точно неизвестно, действительно ли Россия доставила в Беларусь именно ядерные боеприпасы, а не учебные компоненты или макеты.

Ранее сообщалось, что Украина наращивает силы на Черниговско-Киевском направлении на фоне данных разведки о возможной подготовке Россией нового наступления со стороны Беларуси.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит ответы на каждый возможный сценарий развития событий.

По словам Зеленского, МИД Украины также готовит дополнительные дипломатические меры воздействия на Беларусь, которую Россия может использовать для расширения войны.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что угроза наступательных операций РФ с территории Беларуси является реальной.

По его словам, российский Генштаб активно просчитывает возможные действия на северном направлении.

