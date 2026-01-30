Часть гибридной войны: Кароль заявила о заказной атаке против нее в соцсетях
- Тина Кароль убеждена, что хейт после публикации видео с песней У нас немає світла - это заказная атака и элемент гибридной войны.
- Сейчас команда артистки расследует этот инцидент.
Тина Кароль заявила о целенаправленной атаке против нее после публикации видео с песней У нас немає світла. По словам артистки, сейчас ее команда расследует этот инцидент.
Кароль о скандале с песней о свете
— Мы прекрасно знаем, как произошла эта атака в соцсетях и кто ее инициировал. Позже я это обязательно расскажу, потому что мы это расследуем сейчас. Потому что не может появляться 400 комментариев в час под видео, — сказала Тина в интервью Украинской правде.
Кароль отметила, что последовательность событий после публикации видео оказалась очень показательной: материалы на эту тему начали появляться даже в России. Это, по словам певицы, свидетельствует о попытках искусственно разжечь внутренние конфликты внутри страны.
— Это часть гибридной войны. Сегодня у нас отнимают базовые, бытовые вещи: тепло, свет, чувство безопасности. Люди находятся на пике эмоционального напряжения, и в этот момент их пытаются столкнуть друг с другом. Среди комментариев очень четко прослеживалась заказная линия: что это якобы “песня от власти”, что это “песня на дурака”, мол, “власть ничего не сделала, но песенку вам дали”, чтобы отвлечь внимание. И это тоже элемент той самой гибридной атаки, — высказалась артистка.
Тина поделилась, что когда записала видео с извинениями за песню У нас немає світла, то получила максимальную поддержку.
В защиту Кароль встал и Сергей Жадан, с которым она недавно записала композицию Ніч. По словам артиста, было сразу видно, что хейт против Тины — это “заказуха и искусственно инициированная история”.
Также Жадан опроверг обвинения в том, что Тина снимала видео об отсутствии света и тепла в своей теплой квартире.
— Это снималось в холодном харьковском метро среди ночи. Там была одна комната, где были обогреватели, в которой мы грелись. Там Тина это записала, — отметил Сергей.
Ранее Тину Кароль раскритиковали в сети за песню У нас нет світла, в которой она спела об отсутствии света, воды и тепла у украинцев.
Некоторые пользователи восприняли видео артистки как насмешку над ситуацией в стране, а некоторые предположили, что композиция якобы является заказом властей. Впоследствии Кароль публично извинилась перед всеми, кого задел ее ролик.