Тіна Кароль заявила про цілеспрямовану атаку проти неї після публікації відео з піснею У нас немає світла. За словами артистки, наразі її команда розслідує цей інцидент.

Кароль про скандал із піснею про світло

– Ми прекрасно знаємо, як відбулась ця атака у соцмережах і хто її ініціював. Пізніше я це обов’язково розкажу, тому що ми це розслідуємо зараз. Бо не може з’являтися 400 коментарів на годину під відео, – сказала Тіна в інтерв’ю Українській правді.

Кароль зазначила, що послідовність подій після публікації відео виявилася дуже показовою: матеріали на цю тему почали з’являтися навіть у Росії. Це, словами співачки, свідчить про спроби штучно запустити внутрішні конфлікти всередині країни.

– Це частина гібридної війни. Сьогодні в нас забирають базові, побутові речі: тепло, світло, відчуття безпеки. Люди перебувають на піку емоційної напруги, і в цей момент їх намагаються зіштовхувати між собою. Серед коментарів дуже чітко простежувалася замовна лінія: що це нібито “пісня від влади”, що це “пісня на дурня”, мовляв, “влада нічого не зробила, але пісеньку вам дали”, щоб відволікти увагу. І це теж елемент тієї самої гібридної атаки, – висловилася артистка.

Тіна поділилась, що коли записала відео із вибаченнями за пісню У нас немає світла, то отримала максимальну підтримку.

На захист Кароль став і Сергій Жадан, з яким вона нещодавно записала композицію Ніч. За словами артиста, було одразу видно, що хейт проти Тіни – це “заказуха і штучно зініційована історія”.

Також Жадан спростував закиди про те, що Тіна знімала відео про відсутність світла і тепла у своїй теплій квартирі.

– Це знімалося в холодному харківському метро серед ночі. Там була одна кімнатка, де були обігрівачі, в якій ми грілися. Там Тіна це записала, – зауважив Сергій.

Раніше Тіну Кароль розкритикували у мережі за пісню У нас немає світла, в якій вона заспівала про відсутність світла, води і тепла в українців.

Деякі користувачі сприйняли відео артистки як насмішку над ситуацією в країні, а дехто припустив, що композиція нібито є замовленням влади. Згодом Кароль публічно перепросила всіх, кого зачепив її ролик.

