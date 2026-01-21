Певица Оля Полякова поддержала Тину Кароль, которую раскритиковали в сети из-за песни У нас немає світла. Несмотря на то, что между артистками ранее был публичный конфликт, Оля встала на защиту коллеги.

Как Полякова заступилась за Кароль

Певица вспомнила строки из своей песни Танцюю, як в останній раз: Зроблю музику голосно і стане вже не так холодно. Композиция вышла в 2023 году и уже тогда, по словам Поляковой, были разрушительные обстрелы и холодные ночи.

— Мы прошли через это тогда, слава Богу и Силам обороны. Но именно сейчас всем нам адски не хватает одного — простого человеческого тепла. И я сейчас не о батареях, а о том, что внутри нас. Когда вместо поддержки я вижу тонны агрессии друг к другу, становится холодно уже не только снаружи, — написала Оля.

Полякова подчеркнула, что Кароль поддерживает украинцев в эти нелегкие времена и “дает тепло как может”, в частности своей музыкой и работой. По мнению Оли, если не нравится чья-то песня, ее лучше просто проигнорировать, а не “устраивать массовый психоз”.

— Она артистка, а не чиновник, и пытается согреть наши души, пока враг хочет нас заморозить. Не нравится песня? Пройдите мимо. Но устраивать массовый психоз — это точно не то, что нам всем нужно сейчас! Мы все это пройдем и станем только сильнее. Главное — оставаться людьми. Тина, обнимаю! Держим строй! — добавила Полякова.

Напомним, что Тина Кароль публично извинилась за песню У нас немає світла, в которой спела об отсутствии света, воды и тепла у украинцев.

Ранее в соцсетях раскритиковали артистку и восприняли ее видео как насмешку над ситуацией в стране, а некоторые предположили, что эта песня якобы является заказом властей.

