Победительница Холостяка 13, блогерша Инна Белень, которая беременна первенцем, вышла замуж за своего любимого Ивана Яловенко.

Пара официально узаконила отношения во вторник, 3 февраля, в Харькове.

Инна Белень вышла замуж

Радостной новостью блогерша поделилась в Instagram, показав обручальные кольца и свидетельство о заключении брака. На одном из кадров Инна позирует со своим новоиспеченным мужем возле надписи: Любовь победит.

— 03.02.2026. Наш день, наша дата, официальное начало нашей семьи. Наконец-то муж и жена, — подписала фото Белень.

В комментариях подписчики поздравляют влюбленных с бракосочетанием, желая им счастья, любви и взаимопонимания.

Недавно Инна и Иван раскрыли пол будущего ребенка. Они устроили гендер-пати, чтобы разделить важный момент с родными и друзьями.

Пополнения в семье супруги ждут в апреле, они планируют партнерские роды. Как известно, Инна и Иван знакомы еще со школы, однако судьба свела их вместе значительно позже.

Фото: Инна Белень

