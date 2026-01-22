Инна Белень заговорила о венчании и призналась, будет ли ее любимый на родах
- Победительница Холостяка 13 высказалась о партнерских родах.
- Инна Белень призналась, что пол первенца они с любимым узнают на гендер-пати 24 января.
- Блогерша убеждена, что станет мамой мальчика, а ее избранник думает иначе.
Победительница Холостяка 13 Инна Белень, которая беременна первенцем, призналась, будет ли ее любимый Иван присутствовать на родах. Также блогерша рассказала, планируют ли они свадьбу и когда узнают пол будущего ребенка.
Инна Белень о родах и свадьбе
Отвечая на вопросы подписчиков в сториз в Instagram, Инна отметила, что они с Иваном планируют партнерские роды, и блогерша благодарна любимому за “адекватность” в этом вопросе.
— Спасибо своему мужчине за адекватность. Не понимаю фраз типа “какой из меня там смысл” или “после этого никогда не захочу свою жену”. Вы — поддержка, опора, естественная доза окситоцина и эндорфинов. И на месте врача, “где все можно увидеть”, вы находиться не будете, — написала победительница Холостяка 13.
Гендер-пати, на котором влюбленные узнают пол будущего ребенка, состоится в субботу, 24 января в Киеве. На праздник приглашены актриса Наталка Денисенко и ведущий Григорий Решетник с женой Кристиной.
Иван думает, что у них родится девочка, а Инна убеждена, что станет мамой мальчика. К слову, с именем для сына они уже определились.
Что касается свадьбы, то Белень не видит в этом событии “чего-то магического”, как другие девушки, а вот венчание она считает серьезным шагом. По словам Инны, она хотела бы расписаться и повенчаться с Иваном летом, а потом все это отпраздновать.
— Когда я 4 года была замужем в Германии, в Украине в регистрах не было об этом никаких актов. Когда Ваня пошел в ЗАГС, ему сказали, что ваша невеста — замужем. То есть 4 года из Германии шло, что я замужем, и пришло, когда это уже было неактуально. Сейчас документы все уже переведены и можно выходить замуж, — поделилась блогерша.
Напомним, о своей беременности Инна Белень сообщила на пост-шоу Холостяк 14. Жизнь после проекта. Блогерша ждет пополнения в апреле.