Переможниця Холостяка 13, блогерка Інна Бєлєнь, яка вагітна первістком, вийшла заміж за свого коханого Івана Яловенка.

Пара офіційно узаконила стосунки у вівторок, 3 лютого, в Харкові.

Інна Бєлєнь вийшла заміж

Радісною новиною блогерка поділилася в Instagram, показавши обручки та свідоцтво про укладення шлюбу. На одному з кадрів Інна позує зі своїм новоспеченим чоловіком біля надпису: Кохання переможе.

– 03.02.2026. Наш день, наша дата, офіційний початок нашої сім’ї. Нарешті чоловік і дружина, – підписала фото Бєлєнь.

У коментарях підписники вітають закоханих з одруженням, бажаючи їм щастя, кохання та взаєморозуміння.

Нещодавно Інна та Іван розсекретили стать майбутньої дитини. Вони влаштували гендер-паті, щоб розділити важливий момент з рідними та друзями.

На поповнення в сім’ї подружжя чекає у квітні, вони планують партнерські пологи. Як відомо, Інна та Іван знайомі ще зі школи, однак доля звела їх разом значно пізніше.

Фото: Інна Бєлєнь

