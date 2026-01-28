Так ждем тебя: Инна Белень рассекретила пол первенца
- Инна Белень и ее жених Иван узнали пол будущего малыша.
- Пара устроила гендер-пати, на которое пригласила родных и друзей.
- Ранее Инна признавалась, что сначала хочет стать мамой мальчика.
Победительница Холостяка 13 Инна Белень рассекретила пол будущего ребенка. Блогерша и ее возлюбленный Иван устроили гендер-пати, чтобы разделить важный момент вместе с родными и друзьями.
Кто родится у Инны Белень
На личной странице в Instagram блогерша поделилась трогательным видео с гендер-пати. Из ролика стало известно, что у Инны и Ивана родится дочь.
Пара стояла у тематической фотозоны, и, нажав кнопку, позади взорвался розовый дым, что означало, что они станут родителями девочки.
— Я до сих пор не могу поверить. Мы так тебя ждем, — написала Белень.
К слову, Инна была убеждена, что станет мамой мальчика и даже уже определилась с именем для него. Впрочем, пара хочет двоих детей, поэтому не исключено, что следующим будет именно сын.
Ранее Белень рассказывала, что они с Иваном планируют партнерские роды. С свадьбой пара пока не спешит — и роспись, и венчание они хотят сделать летом.
Впервые о беременности Инна Белень сообщила на постшоу Холостяк 14. Жизнь после проекта. Малыш должен появиться на свет в апреле.
Фото: Инна Белень