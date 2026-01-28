Победительница Холостяка 13 Инна Белень рассекретила пол будущего ребенка. Блогерша и ее возлюбленный Иван устроили гендер-пати, чтобы разделить важный момент вместе с родными и друзьями.

Кто родится у Инны Белень

На личной странице в Instagram блогерша поделилась трогательным видео с гендер-пати. Из ролика стало известно, что у Инны и Ивана родится дочь.

Пара стояла у тематической фотозоны, и, нажав кнопку, позади взорвался розовый дым, что означало, что они станут родителями девочки.

— Я до сих пор не могу поверить. Мы так тебя ждем, — написала Белень.

К слову, Инна была убеждена, что станет мамой мальчика и даже уже определилась с именем для него. Впрочем, пара хочет двоих детей, поэтому не исключено, что следующим будет именно сын.

Ранее Белень рассказывала, что они с Иваном планируют партнерские роды. С свадьбой пара пока не спешит — и роспись, и венчание они хотят сделать летом.

Впервые о беременности Инна Белень сообщила на постшоу Холостяк 14. Жизнь после проекта. Малыш должен появиться на свет в апреле.

Фото: Инна Белень

