В финале Нацотбора на Евровидение 2026 под номером 9 выступает Jerry Heil с конкурсной песней Catharticus (Prayer).

Для артистки это уже четвертое участие в национальном этапе конкурса.

В 2024 году Jerry Heil вместе с Alyona Alyona уже представляла Украину на Евровидении в Швеции – тогда дуэт занял третье место.

Выступление Jerry Heil на Нацотборе 2026

Комментируя свое выступление на Нацотборе 2026, артистка заявила, что в эфире ее номер показали не таким, каким его создали режиссеры.

По словам Jerry Heil, на экране зрители не увидели специально разработанные для номера приборы, которые ломались, искрились в определенные моменты постановки, создавая эффект коллапса. А в этом, подчеркнула певица, и был смысл постановки.

— Очень жаль, что после такого количества просьб на репетициях и перед выступлением по телевидению решили так и не показать идею Йоанна Буржуа, в которой собственно и была суть нашего номера. Насколько мы были поражены тем, как иностранец почувствовал нашу реальность. Задачей постановки было сказать миру: проснитесь, потому что мы на пороге апокалипсиса! Предлагаю вам посмотреть то, что вам не показали — вот как это выглядело в зале! — написала Jerry Heil.

Jerry Heil об участии в Нацотборе 2026

Имея опыт участия в самом песенном конкурсе, Jerry Heil отмечает, что именно Нацотбор является для нее эмоционально более сложным.

– Нацотбор эмоционально гораздо сложнее, чем Евровидение. Этот этап просто нужно пройти – дальше будет легче, – объяснила Jerry Heil в эфире Радіо Промінь.

Ранее певица уже говорила, что возвращается на отбор не по личным причинам. Также артистка сформулировала для себя, почему снова стремится попасть на Евровидение.

– Потому что очень хочется, чтобы мир в очередной раз вдохновился тем, как Украина борется за свое право на рай, – отмечает исполнительница.

Jerry Heil добавила, что ключевую роль на пути от Нацотбора к международной сцене играет команда, которая сопровождает артиста на каждом этапе.

О чем песня Jerry Heil – Catharticus (Prayer)

Песня Catharticus (Prayer) не создавалась как конкурсное произведение. Она родилась во время музыкальной сессии в Швеции, куда команда поехала за новым опытом и пониманием того, как работает международная музыкальная индустрия.

Уже после записи стало понятно, что композиция выходит за рамки обычного студийного эксперимента. По словам Jerry Heil, смысл, заложенный в песню, значительно шире формата самого конкурса, и именно это стало решающим аргументом подать ее на Нацотбор.

Основная идея Catharticus (Prayer) — убеждение, что рай возможен на земле, даже в мире, который сегодня часто напоминает ад. Певица говорит об украинском опыте борьбы как о примере того, что реальность можно менять.

– Мне кажется, эта песня заслуживает быть услышанной, и сейчас ее время, – считает артистка.

Композиция сочетает латинские молитвенные мотивы, украинский фольклорный вокал и современное попзвучание.

Источник : Суспільне

