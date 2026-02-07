У фіналі Нацвідбору на Євробачення 2026 під номером 9 виступає Jerry Heil із конкурсною піснею Catharticus (Prayer).

Для артистки це вже четверта участь у національному етапі конкурсу.

У 2024 році Jerry Heil разом з Alyona Alyona вже представляла Україну на Євробаченні у Швеції – тоді дует посів третє місце.

Виступ Jerry Heil на Нацвідборі 2026

Коментуючи свій виступ на Нацвідборі 2026, артистка заявила, що в ефірі її номер показали не таким, яким його створили режисери.

За словами Jerry Heil, на екрані глядачі не побачили спеціально розроблені для номера прилади, які ламалися, іскрилися в певні моменти постановки, створюючи ефект колапсу. А в цьому, наголосила співачка, і був сенс постановки.

– Дуже шкода, що після такої кількості прохань на репетиціях та перед виступом по телебаченню вирішили так і не показати ідею Йоанна Буржуа, в якій власне і була суть нашого номера. Наскільки ми були вражені тим, як іноземець відчув нашу реальність. Задачею постановки було сказати світові: прокиньтесь, бо ми на порозі апокаліпсису! Пропоную вам подивитися те, що вам не показали — ось як це виглядало в залі! – написала Jerry Heil.

Jerry Heil про участь у Нацвідборі 2026

Маючи досвід участі у самому пісенному конкурсі, Jerry Heil зауважує, що саме Нацвідбір є для неї емоційно складнішим.

– Нацвідбір емоційно набагато складніший, ніж Євробачення. Цей етап просто треба пройти — далі буде легше, — пояснила Jerry Heil в ефірі Радіо Промінь.

Раніше співачка вже казала, що повертається на відбір не через особисті причини. Також артистка сформулювала для себе, чому знову прагне потрапити на Євробачення.

– Бо дуже хочеться, щоб світ вчергове надихнувся тим, як Україна виборює своє право на рай, – зазначає виконавиця.

Jerry Heil додала, що ключову роль на шляху від Нацвідбору до міжнародної сцени відіграє команда, яка супроводжує артиста на кожному етапі.

Про що пісня Jerry Heil – Catharticus (Prayer)

Пісня Catharticus (Prayer) не створювалася як конкурсна робота. Вона народилася під час музичної сесії у Швеції, куди команда поїхала за новим досвідом і розумінням того, як працює міжнародна музична індустрія.

Уже після запису стало зрозуміло, що композиція виходить за рамки звичайного студійного експерименту. За словами Jerry Heil, сенс, закладений у пісню, значно ширший за формат самого конкурсу, і саме це стало вирішальним аргументом подати її на Нацвідбір.

Основна ідея Catharticus (Prayer) — переконання, що рай можливий на землі, навіть у світі, який сьогодні часто скидається на пекло. Співачка говорить про український досвід боротьби як приклад того, що реальність можна змінювати.

– Мені здається, ця пісня заслуговує бути почутою, і зараз її час, – вважає артистка.

Композиція поєднує латинські молитовні мотиви, український фольклорний вокал і сучасне попзвучання.

