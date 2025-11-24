Українська співачка Jerry Heil, яка представляла Україну на Євробаченні 2023 разом з Alyona Alyona, прокоментувала про повернення на сцену Нацвідбору.

Артистка увійшла до лонгліста з 15 учасників, оприлюдненого організаторами національного етапу конкурсу.

Jerry Heil про Нацвідбір на Євробачення 2026

Співачка зазначила, що повертається на відбір не через особисті причини, а з метою. Хоча й зізналася, що їй не вистачає тої конкурсної атмосфери.

– Я не маю на меті “закрити гештальт”, хоч так, я дуже скучила за цим святом музики та за сімʼєю, яка навколо нього утворилася і частиною якої я себе відчуваю, – написала Jerry Heil.

Разом із тим артистка додала, що прагне здобути перемогу для України на Євробаченні. Проте, її головна ціль – незмінна.

– Я прагну перемоги для нашої музики у вигляді її стабільної присутності в європейських та світових чартах! Щиро мрію про це! – наголосила співачка.

Jerry Heil про українську музику

Jerry Heil згадала про досвід останніх двох років, коли її команда працювала над міжнародними колабораціями та розширенням аудиторії.

– Люди приїздять на мої концерти в Україну, щоб почути наживо українську музику і, знайомлячись з нею, закохуються в нашу культуру і починають вивчати українську мову! – заявила артистка.

Нагадаємо, що Jerry Heil та Alyona Alyona представляли Україну на Євробаченні 2023 з композицією Teresa & Maria. Дует став одним із фаворитів року та вийшов у фінал, де посів третє місце.

Їхній номер отримав високу оцінку як глядачів, так і професійного журі, а сама пісня стала хітом у Європі.

