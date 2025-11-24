Jerry Heil пояснила, навіщо знову бере участь у Нацвідборі на Євробачення
- Jerry Heil розкрила причини, через які прагне повернутися на сцену пісенного конкурсу.
- Артистка розповіла про міжнародних слухачів, які їдуть до України на її концерти.
- У 2023 році Jerry Heil та Alyona Alyona посіли третє місце на шоу з піснею Teresa & Maria.
Українська співачка Jerry Heil, яка представляла Україну на Євробаченні 2023 разом з Alyona Alyona, прокоментувала про повернення на сцену Нацвідбору.
Артистка увійшла до лонгліста з 15 учасників, оприлюдненого організаторами національного етапу конкурсу.
Jerry Heil про Нацвідбір на Євробачення 2026
Співачка зазначила, що повертається на відбір не через особисті причини, а з метою. Хоча й зізналася, що їй не вистачає тої конкурсної атмосфери.
– Я не маю на меті “закрити гештальт”, хоч так, я дуже скучила за цим святом музики та за сімʼєю, яка навколо нього утворилася і частиною якої я себе відчуваю, – написала Jerry Heil.
Разом із тим артистка додала, що прагне здобути перемогу для України на Євробаченні. Проте, її головна ціль – незмінна.
– Я прагну перемоги для нашої музики у вигляді її стабільної присутності в європейських та світових чартах! Щиро мрію про це! – наголосила співачка.
Jerry Heil про українську музику
Jerry Heil згадала про досвід останніх двох років, коли її команда працювала над міжнародними колабораціями та розширенням аудиторії.
– Люди приїздять на мої концерти в Україну, щоб почути наживо українську музику і, знайомлячись з нею, закохуються в нашу культуру і починають вивчати українську мову! – заявила артистка.
Нагадаємо, що Jerry Heil та Alyona Alyona представляли Україну на Євробаченні 2023 з композицією Teresa & Maria. Дует став одним із фаворитів року та вийшов у фінал, де посів третє місце.
Їхній номер отримав високу оцінку як глядачів, так і професійного журі, а сама пісня стала хітом у Європі.