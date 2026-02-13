Голливудский актер Бен Стиллер публично поддержал украинского скелетониста Владислава Гераскевича, которого дисквалифицировали с Олимпийских игр-2026 из-за “шлема памяти”.

27-летний спортсмен должен был выйти на старт первого заезда в шлеме с фотографиями украинских атлетов, погибших в результате российской агрессии. Но из-за резонансного решения Международного олимпийского комитета старт состоялся без участия Гераскевича.

Как Бен Стиллер поддержал Гераскевича

Бен Стиллер отреагировал на ситуацию вокруг украинского спортсмена в соцсети X.

Он поделился постом Гераскевича, в котором тот поблагодарил за поддержку и отметил, что для него “жертва людей, изображенных на шлеме, значит больше, чем любая медаль, ведь они отдали самое дорогое, что имели”. Стиллер признался, что испытывает уважение к скелетонисту.

— Большое уважение к этому человеку, — написал актер.

Отметим, что Бен Стиллер не впервые публично поддерживает наше государство. Летом 2022 года актер приезжал в Украину.

Он посетил Львов, Киев, Ирпень, Макаров. Стиллер хотел лично увидеть последствия российской агрессии и привлечь внимание мира к гуманитарной ситуации.

