Бен Стиллер поддержал Гераскевича после дисквалификации с Олимпиады-2026
Голливудский актер Бен Стиллер публично поддержал украинского скелетониста Владислава Гераскевича, которого дисквалифицировали с Олимпийских игр-2026 из-за “шлема памяти”.
27-летний спортсмен должен был выйти на старт первого заезда в шлеме с фотографиями украинских атлетов, погибших в результате российской агрессии. Но из-за резонансного решения Международного олимпийского комитета старт состоялся без участия Гераскевича.
Как Бен Стиллер поддержал Гераскевича
Бен Стиллер отреагировал на ситуацию вокруг украинского спортсмена в соцсети X.
Он поделился постом Гераскевича, в котором тот поблагодарил за поддержку и отметил, что для него “жертва людей, изображенных на шлеме, значит больше, чем любая медаль, ведь они отдали самое дорогое, что имели”. Стиллер признался, что испытывает уважение к скелетонисту.
— Большое уважение к этому человеку, — написал актер.
Огромное уважение этому человеку. ???????? https://t.co/t7NGM9mAJy
— Бен Стиллер (@BenStiller) 12 февраля 2026 г.
Отметим, что Бен Стиллер не впервые публично поддерживает наше государство. Летом 2022 года актер приезжал в Украину.
Он посетил Львов, Киев, Ирпень, Макаров. Стиллер хотел лично увидеть последствия российской агрессии и привлечь внимание мира к гуманитарной ситуации.