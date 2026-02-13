Голлівудський актор Бен Стіллер публічно підтримав українського скелетоніста Владислава Гераскевича, якого дискваліфікували з Олімпійських ігор-2026 через “шолом пам’яті”.

27-річний спортсмен мав вийти на старт першого заїзду у шоломі із фотографіями українських атлетів, які загинули внаслідок російської агресії. Але через резонансне рішення Міжнародного олімпійського комітету старт відбувся без участі Гераскевича.

Як Бен Стіллер підтримав Гераскевича

Бен Стіллер відреагував на ситуацію навколо українського спортсмена у соцмережі X.

Зараз дивляться

Він поділився дописом Гераскевича, в якому той подякував за підтримку та зазначив, що для нього “жертва людей, зображених на шоломі, означає більше, ніж будь-яка медаль, адже вони віддали найдорожче, що мали”. Стіллер зізнався, що відчуває повагу до скелетоніста.

– Велика повага до цього чоловіка, – написав актор.

So much respect for this man. ???????? https://t.co/t7NGM9mAJy — Ben Stiller (@BenStiller) February 12, 2026

Зазначимо, що Бен Стіллер не вперше публічно підтримує нашу державу. Влітку 2022 року актор приїжджав до України.

Він відвідав Львів, Київ, Ірпінь, Макарів. Стіллер хотів особисто побачити наслідки російської агресії та привернути увагу світу до гуманітарної ситуації.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.