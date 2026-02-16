Netflix представил официальный трейлер второй части четвертого сезона сериала Бриджертоны.

Бриджертоны 4 сезон продолжает историю Бенедикта Бриджертона и Софи Баек и сосредотачивается на чувствах пары после предложения, которое поставило их отношения под угрозу.

Бриджертоны 4 сезон – что готовит вторая часть

Первая часть завершилась напряженной сценой в доме Бриджертонов. Бенедикт предложил Софи стать его любовницей, однако она сбежала, не дав ответа.

Сейчас смотрят

Во второй части покажут, как герои переживают этот момент. Софи, которую сыграла Йерин Ха, не доверяет обещаниям. Аристократическая среда уже подводила ее раньше, поэтому она не верит словам о гарантиях и защите.

Для Бенедикта последствия могут быть не менее серьезными. Если он решит быть со служанкой, его могут отстранить от светского общества и даже семьи.

Четвертый сезон Бриджертонов ставит вопрос, стоит ли любовь такого риска.

Бриджертоны 4 сезон – возвращение знакомых героев

В новом сезоне Бриджертонов на экран возвращаются Кейт и Энтони. Они приезжают из Индии вместе со своим ребенком – наследником виконства. Старший брат дает Бенедикту откровенные советы.

Софи ищет поддержки в Альфе – лакее из Пенвуд-хауса, который призывает ее открыть сердце.

Параллельно развиваются и другие сюжетные линии. Вайолет Бриджертон проводит время с лордом Маркусом Андерсоном и должна решить, чего она хочет на новом этапе жизни.

Леди Дэнбери ранее просила разрешения покинуть светское общество, однако получила отказ от королевы Шарлотты. Изменится ли это решение – пока неизвестно.

В центре внимания также семья Стерлингов после приезда в Лондон кузины Микаэлы. И свою реакцию на события выскажет Пенелопа – леди Вислдаун, которая теперь входит во внутренний круг королевы.

В 4 сезоне Бриджертонов тема выбора между чувствами и общественными правилами останется центральной. Финал истории Бенедикта и Софи зрители увидят 26 февраля.

Источник : Netflix

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.