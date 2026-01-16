Сериал Бриджертоны получит новые спин-оффы: режиссер раскрыл первые детали
- Команда сериала Бриджертоны ведет переговоры о новых спин-оффах.
- В проектах появятся персонажи, с которыми зрители уже знакомы.
- Параллельно продолжается работа над пятым и шестым сезонами сериала.
Популярный костюмированный телесериал от Netflix Бриджертоны получит новые спин-оффы. Во время премьеры четвертого сезона в Париже режиссер и исполнительный продюсер Том Верика официально подтвердил, что команда уже ведет переговоры о новых проектах.
Netflix планирует новые спин-оффы Бриджертонов
Верика, снявший первый эпизод 4 сезона под названием Вальс, не стал слишком углубляться в детали того, кто появится в новых проектах Бриджертонов. В то же время режиссер Королевы Шарлотты отметил, что это могут быть персонажи, с которыми зрители уже знакомы.
— Нам очень понравился опыт работы над Королевой Шарлоттой. Это был скорее небольшой взгляд на конкретную любовную историю, которая охватывала несколько эпизодов, и я думаю, что мы уловили то, что действительно понравилось зрителям. Поэтому мы ведем переговоры о других проектах и, надеюсь, в какой-то момент появятся новости. Надеюсь, — сказал он.
Режиссер добавил, что большой актерский состав сериала дает возможности для погружения в отдельные истории. Верика заверил, что проекты, которые сейчас обсуждаются, будут “действительно очень интересными”.
Сериал, основанный на книгах Джулии Куинн, был продлен на пятый и шестой сезоны. Шоураннер проекта Джесс Браунелл намекнула, что будущие сезоны будут посвящены историям любви Элоизы и Франчески Бриджертон.
Напомним, что премьера четвертого сезона Бриджертонов, в центре которого история Бенедикта (Люк Томпсон) и Софи Бек (Ерин Ха), состоится в двух частях: первая выйдет 29 января, а вторая — 26 февраля 2026 года.