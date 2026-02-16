Netflix представив офіційний трейлер другої частини четвертого сезону серіалу Бріджертони.

Бріджертони 4 сезон продовжує історію Бенедикта Бріджертона та Софі Баек і зосереджується на почуттях пари після пропозиції, яка поставила їхні стосунки під загрозу.

Бріджертони 4 сезон – що готує друга частина

Перша частина завершилася напруженою сценою в будинку Бріджертонів. Бенедикт запропонував Софі стати його коханкою, однак вона втекла, не давши відповіді.

Зараз дивляться

У другій частині покажуть, як герої переживають цей момент. Софі, яку зіграла Єрін Ха, не довіряє обіцянкам. Аристократичне середовище вже підводило її раніше, тому вона не вірить словам про гарантії та захист.

Для Бенедикта наслідки можуть бути не менш серйозними. Якщо він вирішить бути зі служницею, його можуть відсторонити від світського товариства та навіть родини.

Четвертий сезон Бріджертонів ставить питання, чи варте кохання такого ризику.

Бріджертони 4 сезон – повернення знайомих героїв

У новому сезоні Бріджертонів на екран повертаються Кейт і Ентоні. Вони приїздять з Індії разом зі своєю дитиною – спадкоємцем віконтства. Старший брат дає Бенедикту відверті поради.

Софі шукає підтримки в Альфі – лакеї з Пенвуд-хаусу, який закликає її відкрити серце.

Паралельно розвиваються й інші сюжетні лінії. Вайолет Бріджертон проводить час із лордом Маркусом Андерсоном і має вирішити, чого прагне на новому етапі життя.

Леді Денбері раніше просила дозволу залишити світське товариство, однак отримала відмову від королеви Шарлотти. Чи зміниться це рішення – поки невідомо.

У центрі уваги також родина Стерлінгів після приїзду до Лондона кузини Мікаели. І свою реакцію на події висловить Пенелопа – леді Віслдаун, яка тепер входить до внутрішнього кола королеви.

У 4 сезоні Бріджертонів тема вибору між почуттями та суспільними правилами залишиться центральною. Фінал історії Бенедикта та Софі глядачі побачать 26 лютого.

Джерело : Netflix

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.