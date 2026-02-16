Фронтмен группы Без Обмежень Сергей Танчинец и его жена, пиарщица Юлиана Корецкая, раскрыли неизвестные ранее подробности своей свадьбы.

Пара поженилась в формате только для двоих, отказавшись от традиционных шумных торжеств.

Подробности свадьбы Танчинца

Предложение любимой Сергей Танчинец сделал летом 2025 года во время ужина в ресторане, однако готовиться к событию начал за полгода. Музыкант попросил Юлиану выбрать обручальное кольцо, чтобы в момент предложения она получила именно то украшение, которое хочет.

– Я чувствовал, что хочу сделать предложение, и заранее приобрел обручальное кольцо. Конечно, нервничал, но сделал все красиво – так, как понравилось бы нам обоим, – рассказал артист.

Сама свадьба была камерной и подстроенной под гастрольный график – пара просто нашла окно в несколько дней между концертами. Юлиана Корецкая официально взяла фамилию мужа.

– Наша свадьба полностью отражает нас как пару. Мы своего рода отшельники, почти интроверты, поэтому этот день был только для двоих. После – красивый ужин также вдвоем. Мы хотели прожить эти эмоции и оставить момент только для себя, – пояснил Сергей Танчинец.

По словам артиста, Юлиана имеет хорошие отношения с его детьми от первого брака, поэтому они с удовольствием проводят время вместе.

Танчинец добавляет, что сейчас вместе с женой мечтает о победе Украины, собственном саду и пополнении в семье. Пара не скрывает, что очень хочет дочь.

Источник : Viva

