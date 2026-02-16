Фронтмен гурту Без Обмежень Сергій Танчинець та його дружина, піарниця Юліана Корецька, розкрили невідомі раніше подробиці свого весілля.

Пара побралася у форматі лише для двох, відмовившись від традиційних гучних святкувань.

Подробиці весілля Танчинця

Пропозицію коханій Сергій Танчинець зробив влітку 2025 року під час вечері в ресторані, проте готуватися до події почав за пів року. Музикант попросив Юліану обрати обручку, щоб у момент пропозиції вона отримала саме ту прикрасу, яку хоче.

– Я відчував, що хочу зробити пропозицію, і заздалегідь придбав обручку. Звісно, нервував, але зробив усе красиво – так, як сподобалося б нам обом, – розповів артист.

Саме весілля було камерним і підлаштованим під гастрольний графік – пара просто знайшла вікно у кілька днів між концертами. Юліана Корецька офіційно взяла прізвище чоловіка.

– Наше весілля повністю відображає нас як пару. Ми свого роду відлюдники, майже інтроверти, тому цей день був лише для двох. Після – красива вечеря також удвох. Ми хотіли прожити ці емоції і залишити момент тільки для себе, – пояснив Сергій Танчинець.

За словами артиста, Юліана має гарні стосунки з його дітьми від першого шлюбу, тож вони радо проводять час разом.

Танчинець додає, що зараз разом із дружиною мріє про перемогу України, власний сад та поповнення в родині. Пара не приховує, що дуже хоче донечку.

Джерело : Viva

