Звезда сериала Очень странные дела Майя Хоук вышла замуж за певца и автора песен Кристиана Ли Хатсона.

27-летняя актриса и 35-летний музыкант сказали друг другу “да” во время закрытой церемонии в Нью-Йорке в субботу, 14 февраля.

Свадьба стала сюрпризом для поклонников актрисы, ведь о дате и самом событии не сообщали заранее.

Сейчас смотрят

Кто был на свадьбе Майи Хоук

Среди гостей были звездные родители невесты – Итан Хоук и Ума Турман. Также на церемонии присутствовали коллеги Майи по сериалу: Финн Вулфгард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Сейди Синк, Наталья Дайер, Чарли Гитон и Джо Кири.

Невеста выбрала белое свадебное платье и объемное зимнее пальто с перьями. Хатсон появился в классическом смокинге.

Ума Турман пришла в светло-голубом платье с туфлями в тон. Итан Хоук выбрал полностью черный образ.

Звезды были в браке с 1998 по 2005 год. Кроме Майи, у них есть сын Левон Роан Турмана-Хоук, который тоже был среди гостей.

Итан Хоук также воспитывает дочерей Клементину Джин Хоук и Индиану Хоук от брака с Райан Шогьюз Хоук. У Умі Турман есть дочь Луна от бывшего жениха Арпада Бюссона.

Как развивались отношения пары

Кристиан Ли Хатсон впервые публично подтвердил, что Мая является его невестой, еще в прошлом году во время разговора на SoCal Sound Session.

Тогда ведущая Джули Слейтер упомянула, что музыкант работал над треком Carousel Horses из альбома Paradise Pop. 10 вместе с Фиби Бриджерс и своей невестой Майей. В ответ он кратко подтвердил это.

Через два месяца после того разговора актрису сфотографировали в апреле на Манхэттене с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце.

В том же месяце пара впервые появилась вместе на красной дорожке — на премьере спектакля John Proctor Is the Villain в театре Booth в Нью-Йорке, куда Майя пришла поддержать Сейди Синк.

Ранее актриса вместе с Хатсоном посетила показ Prada FW25 во время Недели моды в Милане 27 февраля. 3 марта Мая опубликовала в Instagram фото, на котором они сидят в первом ряду на модном шоу.

Знакомство через музыку

Майя Хоук познакомилась с Кристианом Ли Хатсоном несколько лет назад во время записи в музыкальной студии.

Музыкант, работающий в Нью-Йорке, в 2022–2023 годах выступал на разогреве у Фиби Бриджерс. Также он присоединился к работе над альбомом Маи 2024 года Chaos Angel.

В феврале 2024 года Хатсон опубликовал пост ко Дню святого Валентина с их совместным фото на диване и сообщил о выходе первой песни из альбома Chaos Angel.

В июле 2024 года Мая поделилась в Instagram серией откровенных фото, среди которых были снимки, где они с Хатсоном лежат на кровати и сидят вместе в самолете.

В подписи она назвала его музыкальным гением и поэтом, а также отметила, что ей повезло писать с ним песни для его альбома Paradise Pop. 10.

В интервью на Zach Sang Show в том же месяце актриса рассказывала об их отношениях и призналась, что считает лучшим вариантом встречаться с другом, который хорошо знает тебя как человека.

Источник : People

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.