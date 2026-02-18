Мартин Скорсезе, которого мы знаем по шедеврам о гангстерах и серьезным драмам, неожиданно стал частью вселенной Звездных войн.

Легендарный режиссер получил роль в новом полнометражном фильме Мандалорец и Грогу, который выйдет на большие экраны уже этой весной.

Лента станет продолжением сериала Мандалорец и расскажет о новых приключениях Дина Джарина и Грогу в далекой-далекой Галактике, приходящей в себя после падения Империи.

Фильм Мандалорец и Грогу – кого сыграет Скорсезе

Лауреат Оскара не появится в фильме лично, но подарит свой голос одному из персонажей. В новом официальном трейлере его можно услышать в роли арденнианца — четырехрукого, покрытого мехом торговца.

По сюжету, главный герой приходит к владельцу лавки за информацией. Сначала персонаж Скорсезе настроен вполне дружелюбно: увидев монету Новой Республики, он обещает рассказать все, что пожелает гость.

Однако как только охотник за головами уточняет, что ищет Гатта, лавочник мгновенно выставляет его за дверь, заявляя, что на сегодня они уже закрыты.

Это сотрудничество интересно в частности тем, что Скорсезе ранее критически высказывался о супергеройских блокбастерах. В 2019 году он сравнил фильмы Marvel от Disney с парками аттракционов, заявив, что это не кино.

Официальный аккаунт Star Wars в сети X остроумно отреагировал на появление режиссера во франшизе. Они назвали сцену с его участием “абсолютным кино”, намекая на прежние высказывания легенды.

absolute cinema Martin Scorsese joins The Mandalorian and Grogu only in theaters and IMAX May 22. pic.twitter.com/6pytrpKzYH — Star Wars (@starwars) February 17, 2026

Стоит отметить, что режиссер ленты Джон Фавро уже не впервые приглашает звездных коллег для камео. Ранее во вселенной Мандалорца появлялись режиссер Вернер Герцог, актер Джек Блэк и другие знаменитости.

Мандалорец и Грогу — дата премьеры и актеры

Компании Disney и Lucasfilm выпустят фильм в кинотеатрах мира 22 мая. Из-за разницы во времени в Украине старт показа состоится 21 мая. Это будет первая полнометражная часть Звездных войн на большом экране за последние семь лет.

Главную роль Дина Джарина снова исполнит Педро Паскаль. К актерскому составу также присоединились Сигурни Уивер в роли опытной пилотессы, Джереми Аллен Уайт, который сыграет Ротту — мятежного сына Джаббы Хатта, а также Джонни Койн в роли безжалостного имперского военачальника.

В ленте появятся и любимые персонажи франшизы — Бабу Фрик и Зеб Оррелиос.

Источник : Variety

