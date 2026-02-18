Мартін Скорсезе, якого ми знаємо за шедеврами про гангстерів та серйозними драмами, неочікувано став частиною всесвіту Зоряних війн.

Легендарний режисер отримав роль у новому повнометражному фільмі Мандалорець і Грогу, який вийде на великі екрани вже цієї весни.

Стрічка стане продовженням серіалу Мандалорець і розповість про нові пригоди Діна Джаріна та Грогу в далекій-далекій Галактиці, що оговтується після падіння Імперії.

Фільм Мандалорець і Грогу – кого зіграє Скорсезе

Лауреат Оскара не з’явиться у стрічці особисто, але подарує свій голос одному з персонажів. У новому офіційному трейлері його можна почути в ролі арденніанця – чотирирукого, вкритого хутром торговця.

За сюжетом, головний герой приходить до власника крамниці за інформацією. Спочатку персонаж Скорсезе налаштований цілком приязно: побачивши монету Нової Республіки, він обіцяє розповісти все, що забажає гість.

Однак щойно мисливець за головами уточнює, що шукає Гатта, крамар миттєво виставляє його за двері, заявляючи, що на сьогодні вони вже зачинені.

Ця співпраця цікава зокрема тим, що Скорсезе раніше критично висловлювався про супергеройські блокбастери. У 2019 році він порівняв фільми Marvel від Disney із парками атракціонів, заявивши, що це не кіно.

Офіційний аккаунт Star Wars у мережі X дотепно відреагував на появу режисера у франшизі. Вони назвали сцену за його участю “абсолютним кіно”, натякаючи на колишні висловлювання легенди.

absolute cinema Martin Scorsese joins The Mandalorian and Grogu only in theaters and IMAX May 22. pic.twitter.com/6pytrpKzYH — Star Wars (@starwars) February 17, 2026

Варто зазначити, що режисер стрічки Джон Фавро вже не вперше запрошує зіркових колег для камео. Раніше у всесвіті Мандалорця з’являлися режисер Вернер Герцог, актор Джек Блек та інші знаменитості.

Мандалорець і Грогу – дата прем’єри та актори

Компанії Disney і Lucasfilm випустять фільм у кінотеатрах світу 22 травня. Через розбіжності у часі в Україні старт показу відбудеться 21 травня. Це буде перша повнометражна частина Зоряних війн на великому екрані за останні сім років.

Головну роль Діна Джаріна знову виконає Педро Паскаль. До акторського складу також приєдналися Сігурні Вівер у ролі досвідченої пілотеси, Джеремі Аллен Вайт, який зіграє Ротту — бунтівного сина Джабби Гатта, а також Джонні Койн у ролі безжального імперського воєначальника.

У стрічці з’являться й улюблені персонажі франшизи – Бабу Фрік та Зеб Орреліос.

