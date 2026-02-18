Актер Александр Рудинский рассказал, почему согласился на роль в сериале Возвращение и почему этот проект важен.

Премьера драмеди Возвращение о жизни ветерана после службы состоится на телеканале ICTV2 уже 22 февраля в 14:00.

Рудинский о сериале Возвращение

Александр Рудинский стал новым героем рубрики 55 за 5 в рамках программы Ранок у великому місті на ICTV2, которая выйдет в эфир 19 ноября в 07:00.

В беседе с ведущей Алиной Шаманской актер подтвердил, что согласился на участие в Возвращении из-за своего друга, военнослужащего Евгения Григорьева, который сыграл главную роль в сериале.

Отвечая на вопрос о том, чем этот проект ему лично “болит”, Рудинский отметил, что в его окружении есть много людей, которые, к сожалению, потеряли родных на войне.

— В моем окружении есть люди, которые потеряли самых родных, самых любимых людей на этой войне. И нужно искать с ними общий язык, а им — с нами. Посмотрим, как будут воспринимать этот сериал, — сказал Александр.

К разговору присоединился и сам Евгений Григорьев, который подчеркнул, что свою работу в сериале Возвращение посвящает актеру Евгению Светличному и всем друзьям, погибшим на войне.

— Мне больно от того, что мы — актеры, которые на фронте — не снимаемся постоянно. А если говорить конкретно о месседже, то это очень большая ответственность, потому что мы снимаем о людях, которые получают ранения. Для них важно, чтобы это было показано честно, — добавил Григорьев.

