Актор Олександр Рудинський розповів, чому погодився на роль у серіалі Повернення та чому цей проєкт є важливим.

Прем’єра драмеді Повернення про життя ветерана після служби відбудеться на телеканалі ICTV2 вже 22 лютого о 14:00.

Рудинський про серіал Повернення

Олександр Рудинський став новим героєм рубрики 55 за 5 в межах програми Ранок у великому місті на ICTV2, яка вийде в ефір 19 листопада 0 07:00.

У розмові з ведучою Аліною Шаманською актор підтвердив, що погодився на участь у Поверненні через свого друга, військовослужбовця Євгена Григор’єва, який зіграв головну роль у серіалі.

Відповідаючи на запитання про те, чим цей проєкт йому особисто “болить”, Рудинський зазначив, що в його оточенні є багато людей, які, на жаль, втратили рідних на війні.

– У моєму оточенні є люди, які втратили найрідніших, найкоханіших людей на цій війні. І треба шукати з ними спільну мову, а їм — з нами. Подивимось, як сприйматимуть цей серіал, – сказав Олександр.

До розмови долучився й сам Євген Григор’єв, який наголосив, що свою роботу у серіалі Повернення присвячує актору Євгену Світличному та всім друзями, які загинули на війні.

– Мені болісно від того, що ми — актори, які на фронті — не знімаємося постійно. А якщо говорити конкретно про меседж, то це дуже велика відповідальність, бо ми знімаємо про людей, які отримують поранення. Для них важливо, щоб це було показано по-чесному, – додав Григор’єв.

