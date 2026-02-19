Актер Александр Рудинский и боец Волков Да Винчи Евгений Григорьев представили драмеди Возвращение на крупном форуме бизнес-сообщества, дружественного к ветеранам.

Мероприятие от Starlight Media собрало более 110 компаний, чтобы найти общий язык в вопросах трудоустройства, поддержки и уважения.

Одной из самых эмоциональных тем форума стала роль культуры в возвращении воинов домой. В рамках этого исполнители главных ролей рассказали о сериале Возвращение от ICTV2.

Рудинский и Григорьев о Возвращении

Главное, что нужно знать о Возвращении: здесь не играют в войну. Половина актерского состава (а это более 70 человек) – действующие военные и ветераны.

Исполнители главных ролей в жизни являются лучшими друзьями и однокурсниками, что помогло создать на экране максимально искреннюю историю братства.

— Действительно, мы с Женей — однокурсники и лучшие друзья. Раньше пробовались на роли в одном проекте, но все забирал Женя. Например, в драме Носорог Женя забрал мою роль, и тогда режиссер Олег Сенцов придумал мне новую. А в сериале Возвращение мы впервые с ним сыграли главные роли друзей и побратимов, — поделился Александр Рудинский.

Актер Евгений Григорьев с начала полномасштабного вторжения присоединился к войску и сейчас выполняет боевую работу в батальоне Волки Да Винчи.

Когда начались пробы в проект, он как раз был в столице: работал в рекрутинге, набирал в батальон новых специалистов и бойцов.

— Когда я прочитал часть сценария, понял, что это будет честная и откровенная история о ветеранах и нашей жизни, и я очень захотел сниматься… Добавлю, что у меня с главным персонажем Кречетом много общего, — сказал Евгений.

Рассказывая о сериале и персонаже, Рудинский признался, что именно благодаря другу он согласился на роль:

— Я не видел себя в проекте без Жени. Именно Женя нас консультировал, рассказывал, как делают военные, а как нет, что они носят. Мы вместе даже ходили по магазинам, чтобы купить военную одежду.

Для Евгения Григорьева роль Кречета стала продолжением его реального пути. Актер подчеркнул, что через этот образ стремился донести важный социальный месседж.

— Мы хотели бы с помощью этого проекта воспитывать людей — молодежь, тех, кто сейчас учится в школе, — чтобы дать им правильные ориентиры в жизни. И чем больше таких проектов будет, тем увереннее мы все будем чувствовать себя в будущем, — отметил Евгений.

Параллельно с панельными дискуссиями в холле форума работала интерактивная зона сериала. Телеканал ICTV2 предложил гостям заполнить обратную сторону своих регистрационных бейджей.

В специально отведенном поле участники вписывали имена близких, чьего возвращения с фронта ждут больше всего. Эта инициатива стала частью коммуникационной кампании проекта под слоганом Жду возвращения своих.

Премьера сериала Возвращение на ICTV2 состоится уже 22 февраля. Зрителям покажут сразу все 8 серий с 14:00 до 21:00.

