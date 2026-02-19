Актер Александр Рудинский рассекретил свой самый большой гонорар за съемочный день, а также высказался о желании получить в будущем премию Оскар.

Звезда сериалов Тихая Нава и Возвращение стал новым героем рубрики 55 за 5 с Алиной Шаманской в рамках программы Ранок у великому місті на ICTV2.

Рудинский о гонораре и Оскаре

Актер признался, что свой самый большой гонорар получил за участие в сериале Декамерон для Netflix. Тогда за один съемочный день Рудинскому заплатили €2 500 (около 127 500 грн).

Декамерон — это сериал в жанре исторической драмы и черной комедии, основанный на одноименном сборнике новелл итальянского писателя Джованни Боккаччо.

Премьера проекта состоялась на Netflix 25 июля 2024 года. Александр сыграл роль одноглазого бандита, его можно увидеть в трех сериях.

Также Рудинский признался, что в будущем хотел бы получить премию Оскар, однако пока не верит, что это возможно.

— Я уже ни во что не верю. У меня нет иллюзий насчет этой вершины, которую мы называем Оскаром. Но я не против, — поделился актер.

Напомним, что британский документальный фильм Камень, ножницы, бумага, в котором Александр Рудинский сыграл главную роль, вошел в шорт-лист на Оскар 2026. Однако в список номинантов лента не попала.

Фото: Александр Рудинский

