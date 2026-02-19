Актор Олександр Рудинський та боєць Вовків Да Вінчі Євген Григор’єв представили драмеді Повернення на великому форумі бізнес-спільноти, дружньої до ветеранів.

Подія від Starlight Media зібрала понад 110 компаній, щоб знайти спільну мову в питаннях працевлаштування, підтримки та поваги.

Однією з найбільш емоційних тем форуму стала роль культури у поверненні воїнів додому. У межах цього виконавці головних ролей розповіли про серіал Повернення від ICTV2.

Рудинський та Григор’єв про Повернення

Головне, що треба знати про Повернення: тут не грають у війну. Половина акторського складу (а це понад 70 людей) – чинні військові та ветерани.

Виконавці головних ролей у житті є найкращими друзями та однокурсниками, що допомогло створити на екрані максимально щиру історію побратимства.

– Дійсно, ми з Женею – однокурсники і найкращі друзі. Раніше пробувалися на ролі в одному проєкті, але все забирав Женя. Наприклад, у драмі Носоріг Женя забрав мою роль, і тоді режисер Олег Сенцов придумав мені нову. А в серіалі Повернення ми вперше з ним зіграли головні ролі друзів і побратимів, – поділився Олександр Рудинський.

Актор Євген Григор’єв з початку повномасштабного вторгнення доєднався до війська і зараз виконує бойову роботу в батальйоні Вовки Да Вінчі.

Коли почались проби в проєкт, він якраз був у столиці: працював у рекрутингу, набирав у батальйон нових спеціалістів і бійців.

– Коли я прочитав частину сценарію, зрозумів, що це буде чесна і відверта історія про ветеранів і наше життя, і я дуже захотів зніматися… Додам, що у мене з головним персонажем Кречетом багато спільного, – сказав Євген.

Розповідаючи про серіал і персонажа, Рудинський зізнався, що саме завдяки другові він погодився на роль:

– Я не бачив себе у проєкті без Жені. Саме Женя нас консультував, розповідав, як роблять військові, а як ні, що вони носять. Ми разом навіть ходили магазинами, щоб купити військовий одяг.

Для Євгена Григор’єва роль Кречета стала продовженням його реального шляху. Актор наголосив, що через цей образ прагнув донести важливий соціальний меседж.

– Ми б хотіли цим проєктом виховувати людей – молодь, тих, хто зараз навчається у школі, – щоб надати їм правильні орієнтири в житті. І що більше таких проєктів буде, то впевненіше ми всі будемо почувати себе у майбутньому, – зазначив Євген.



Паралельно з панельними дискусіями у холі форуму працювала інтерактивна зона серіалу. Телеканал ICTV2 запропонував гостям заповнити зворотний бік своїх реєстраційних бейджів.

У спеціально відведеному полі учасники вписували імена близьких, на чиє повернення з фронту чекають найбільше. Ця ініціатива стала частиною комунікаційної кампанії проєкту під слоганом Чекаю на повернення своїх.

Прем’єра серіалу Повернення на ICTV2 відбудеться вже 22 лютого. Глядачам покажуть відразу всі 8 серій з 14:00 до 21:00.



