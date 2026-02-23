В понедельник, 23 февраля, телеканал ICTV2 начинает повторный показ сериала Возвращение.

Проект, снятый в жанре драмеди, будет выходить с понедельника по четверг в 21:00 – зрителям будут показывать по две серии каждый вечер.

Накануне в эфире показали все восемь серий сразу. Премьера собрала у экранов почти 2 млн зрителей.

Сейчас смотрят

О чем сериал Возвращение на ICTV2

По сюжету ветеран Кречет (Евгений Григорьев) возвращается к гражданской жизни после тяжелой травмы. Казалось бы, самое тяжелое уже позади, однако в его сознании появляется призрак погибшего побратима Вербы.

Кречет пытается помочь семье Вербы пережить утрату. Но с каждым шагом становится понятно: поддержка нужна и ему самому.

Создатели подчеркивают, что стремились к максимальной правдивости. Более половины актерского состава составляют действующие военные и ветераны.

В съемочной группе также работали участники боевых действий в рамках программы стажировки от Starlight Media.

– В эту историю я заложила много символов, которые, надеюсь, найдут отклик у зрителя. Наш главный посыл в том, что мы, гражданские, способны по-настоящему помочь ветеранам пройти через их травму. На площадке снималось много военных, которые проживали этот опыт в реальности, поэтому продукт получился предельно честным. Это кино о том, как мы должны учиться слышать друг друга, – говорит режиссер Юлия Павлова.

Сериал Возвращение – команда проекта

Главных героев – побратимов Кречета и Вербу – сыграли друзья в реальной жизни: актер и боец батальона «Волки» Да Винчи Евгений Григорьев и актер Александр Рудинский.

– Несмотря на то, что они лучшие друзья, и в первой части сериала мой герой является для него и советником, и голосом сомнения… Он иногда даже не знает, как подобрать слова, и я подсказываю ему, что сказать в этой ситуации и как себя вести. Но со временем мой персонаж становится одновременно и его антагонистом, – рассказал Рудинский о своем персонаже.

Ранее актер уже объяснял, почему согласился на роль в сериале Возвращение и почему этот проект важен.

В драмеди также появляются Тарас Цимбалюк, Анастасия Пустовит, Федор Гуринец, Лариса Руснак, Анастасия Митражик и ветеран-активист Олег Симороз.

В сценах, где нужно было показать реальный протез, вместо Евгения Григорьева работал дублер — ветеран Александр Михов.

Производством сериала занималась компания On Set Production. Напоминаем, что повтор сериала Возвращение стартует 23 февраля. Эпизоды будут выходить с понедельника по четверг в 21:00 на ICTV2.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.