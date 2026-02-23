Почти 2 млн зрителей за день: почему сериал Возвращение стал хитом и где его смотреть
- 23 февраля ICTV2 запускает повтор сериала Возвращение.
- Показ – с понедельника по четверг в 21:00 по две серии.
- История рассказывает о ветеране, который возвращается к гражданской жизни после травмы.
В понедельник, 23 февраля, телеканал ICTV2 начинает повторный показ сериала Возвращение.
Проект, снятый в жанре драмеди, будет выходить с понедельника по четверг в 21:00 – зрителям будут показывать по две серии каждый вечер.
Накануне в эфире показали все восемь серий сразу. Премьера собрала у экранов почти 2 млн зрителей.
О чем сериал Возвращение на ICTV2
По сюжету ветеран Кречет (Евгений Григорьев) возвращается к гражданской жизни после тяжелой травмы. Казалось бы, самое тяжелое уже позади, однако в его сознании появляется призрак погибшего побратима Вербы.
Кречет пытается помочь семье Вербы пережить утрату. Но с каждым шагом становится понятно: поддержка нужна и ему самому.
Создатели подчеркивают, что стремились к максимальной правдивости. Более половины актерского состава составляют действующие военные и ветераны.
В съемочной группе также работали участники боевых действий в рамках программы стажировки от Starlight Media.
– В эту историю я заложила много символов, которые, надеюсь, найдут отклик у зрителя. Наш главный посыл в том, что мы, гражданские, способны по-настоящему помочь ветеранам пройти через их травму. На площадке снималось много военных, которые проживали этот опыт в реальности, поэтому продукт получился предельно честным. Это кино о том, как мы должны учиться слышать друг друга, – говорит режиссер Юлия Павлова.
Сериал Возвращение – команда проекта
Главных героев – побратимов Кречета и Вербу – сыграли друзья в реальной жизни: актер и боец батальона «Волки» Да Винчи Евгений Григорьев и актер Александр Рудинский.
– Несмотря на то, что они лучшие друзья, и в первой части сериала мой герой является для него и советником, и голосом сомнения… Он иногда даже не знает, как подобрать слова, и я подсказываю ему, что сказать в этой ситуации и как себя вести. Но со временем мой персонаж становится одновременно и его антагонистом, – рассказал Рудинский о своем персонаже.
Ранее актер уже объяснял, почему согласился на роль в сериале Возвращение и почему этот проект важен.
В драмеди также появляются Тарас Цимбалюк, Анастасия Пустовит, Федор Гуринец, Лариса Руснак, Анастасия Митражик и ветеран-активист Олег Симороз.
В сценах, где нужно было показать реальный протез, вместо Евгения Григорьева работал дублер — ветеран Александр Михов.
Производством сериала занималась компания On Set Production. Напоминаем, что повтор сериала Возвращение стартует 23 февраля. Эпизоды будут выходить с понедельника по четверг в 21:00 на ICTV2.