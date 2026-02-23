У понеділок, 23 лютого, телеканал ICTV2 розпочинає повторний показ серіалу Повернення.

Проєкт, знятий у жанрі драмеді, виходитиме з понеділка по четвер о 21:00 – глядачам показуватимуть по дві серії щовечора.

Напередодні в ефірі продемонстрували всі вісім серій одразу. Премʼєра зібрала біля екранів майже 2 млн глядачів.

Зараз дивляться

Про що серіал Повернення на ICTV2

За сюжетом ветеран Кречет (Євген Григор’єв) повертається до цивільного життя після важкої травми. Здавалося б, найтяжче вже позаду, однак у його свідомості зʼявляється привид загиблого побратима Верби.

Кречет намагається допомогти родині Верби пережити втрату. Та з кожним кроком стає зрозуміло: підтримка потрібна і йому самому.

Творці наголошують, що прагнули максимальної правдивості. Понад половину акторського складу становлять чинні військові та ветерани.

У знімальній групі також працювали учасники бойових дій у межах програми стажування від Starlight Media.

– У цю історію я заклала багато символів, які, сподіваюся, відгукнуться глядачеві. Наш головний посил у тому, що ми, цивільні, здатні по-справжньому допомогти ветеранам пройти через їхню травму. На майданчику знімалося багато військових, які проживали цей досвід у реальності, тому продукт вийшов гранично чесним. Це кіно про те, як ми маємо вчитися чути один одного, – каже режисерка Юлія Павлова.

Серіал Повернення – команда проєкту

Головних героїв – побратимів Кречета та Вербу – зіграли друзі в реальному житті: актор і боєць батальйону Вовки Да Вінчі Євген Григор’єв та актор Олександр Рудинський.

– Попри те, що вони найкращі друзі, і в першій частині серіалу мій герой є для нього і радником, і голосом сумніву… Він інколи навіть не знає, як підібрати слова, і я підказую йому, що сказати в цій ситуації та як поводитися. Але згодом мій персонаж стає водночас і його антагоністом, – розповів Рудинський про свого персонажа.

Раніше актор вже пояснював, чому погодився на роль у серіалі Повернення та чому цей проєкт є важливим.

У драмеді також з’являються Тарас Цимбалюк, Анастасія Пустовіт, Федір Гуринець, Лариса Руснак, Анастасія Митражик та ветеран-активіст Олег Симороз.

У сценах, де потрібно було показати реальний протез, замість Євгена Григор’єва працював дублер — ветеран Олександр Міхов.

Виробництвом серіалу займалася компанія On Set Production. Нагадуємо, що повтор серіалу Повернення стартує 23 лютого. Епізоди виходитимуть з понеділка по четвер о 21:00 на ICTV2.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.