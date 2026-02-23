Исполнитель хита Пинаколада Виталий Козловский заговорил о пополнении в семье.

Сейчас артист вместе с женой Юлией Бакуменко, которая также является его пиарщицей, воспитывает сына Оскара, которому на днях исполнится два года.

Козловский о втором ребенке

Певец нередко делится с поклонниками кадрами своего отцовства. Он также не раз рассказывал о том, что появление сына изменило его самого и его жизнь.

Сейчас смотрят

Теперь Виталий Козловский признался, что мечтает стать отцом дочери, добавив, что это обязательно произойдет.

– Я очень хочу дочь, потому что почувствовать энергию сына – это одно. Да, я уже это понимаю. А что такое, когда у тебя еще дочка – это совсем другое, и мне хотелось бы знать. Поэтому обязательно это произойдет, – убежден артист.

Кроме того, Козловский поделился подробностями своего брака, заявив, что считает себя счастливым, потому что имеет такую жену, как Юлия.

– Я ее слушаюсь, потому что я своей жене очень доверяю. Она всегда верила в меня, она всегда меня поддерживала. И благодаря ее поддержке в моей жизни многое произошло и происходит, – пояснил певец.

Напомним, что до брака с Виталием Козловским Юлия Бакуменко долгое время была его пиарщицей.

Пара долго держала свои отношения в секрете, хотя в сети уже ширились слухи о романе Виталия и Юлии.

Официально супругами они стали в конце 2023 года. Распись была тайной, а открыто о браке певец заявил уже весной 2024 года.

Источник : Люкс ФМ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.