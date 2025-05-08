Козловський заспівав Пінаколаду і звернувся до Кондратюка: Дякую і до побачення

Співак Віталій Козловський, що нарешті повернув собі право на виконання власних пісень, заспівав свій хіт Пінаколада, але вже українською. Також артист ще раз звернувся до свого експродюсера Ігоря Кондратюка.

Віталій Козловський заспівав Пінаколаду українською

Козловський зʼявився на сцені благодійного шоу Нашебачення в образі з початку 2000-х – з довгим волоссям та у фірмовій червоно-чорній сорочці, яку “розірвав” під час виступу.

Після запального номера співак нагадав, що тепер весь каталог його старих пісень знову належить йому.

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– Друзі, за свою свободу потрібно боротися. Борітеся – поборете. Наша вся країна зараз бореться. Я хочу сказати, що нарешті усі мої пісні тепер мої. Це чисто такий початок. А ще я хочу подякувати від щирого серця Ігорю Кондратюку. Ігорю, дякую вам! І до побачення! – підсумував Козловський.

Реакція мережі на виступ Козловського

Колеги по цеху та зіркові підписники співака не пропустили нагоди порадіти за нього в коментарях під відео з виступом.

Папа ін да хаус! Вчіться, дітки, – наголосила співачка Оля Полякова.

Який це крутяк! Як я чекала цього! – традиційно підтримала артиста його дружина Юлія Бакуменко.

Це що, та сама легенда? – поцікавився ведучий Анатолій Анатоліч.

Боже, як це потужно, – написала акторка Наталка Денисенко.

А-а-а-а-а-а! – емоційно відреагувала на номер Козловського співака Ольга Цибульська.

Нагадаємо, що судова тяганина між співаком Віталієм Козловським та продюсером Ігорем Кондратюком добігла свого кінця. Експідопічний повернув борг Кондратюку, тож тепер фанати готуються слухати на концертах Козловського старі улюблені хіти.

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