Виконавець хіта Пінаколада Віталій Козловський заговорив про поповнення в родині.

Зараз артист разом із дружиною Юлією Бакуменко, що також є його піарницею, виховує сина Оскара, якому днями виповниться два роки.

Козловський про другу дитину

Співак нерідко ділиться з шанувальниками кадрами свого батьківства. Він також не раз розповідав про те, що поява сина змінила його самого та його життя.

Тепер Віталій Козловський зізнався, що мріє стати батьком донечки, додавши, що це неодмінно станеться.

– Я дуже ще хочу доньку, тому що відчути енергію сина – це одне. Так, я вже це розумію. А що таке, коли ще в тебе доця – це зовсім інше, і мені хотілось би знати. Тому обов’язково це станеться, – переконаний артист.

Крім того, Козловський поділився подробицями свого шлюбу, заявивши, що вважає себе щасливим, бо має таку дружину, як Юлія.

– Я її слухаюся, тому що я своїй дружині дуже довіряю. Вона завжди вірила в мене, вона завжди мене підтримувала. І завдяки її підтримці в моєму житті багато чого відбулося і відбувається, – пояснив співак.

Нагадаємо, що до шлюбу з Віталієм Козловським Юлія Бакуменко тривалий час була його піарницею.

Пара довго тримала свої стосунки в секреті, хоча в мережі вже ширилися чутки про роман Віталія та Юлії.

Офіційно подружжям вони стали наприкінці 2023 року. Розпис був таємним, а відкрито про шлюб співак заявив уже навесні 2024 року.

Джерело : Люкс ФМ

