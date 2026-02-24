Стриминговый сервис Netflix официально запустил в производство третий сезон сериала Уэнсдей.

Съемочная группа уже работает в Дублине, а создатели проекта раскрыли имена новых актеров, которые присоединятся к Дженне Ортеге в следующих сериях.

Венздей 3 сезон – новые звезды

Одной из главных новостей стало присоединение к проекту Вайноны Райдер. Актриса получила гостевую роль, однако детали ее персонажа пока держатся в секрете.

Сейчас смотрят

Это будет очередное воссоединение Райдер с Дженной Ортегой и режиссером Тимом Бертоном после их совместной работы над фильмом Битлджус Битлджус.

Прошлой осенью стало известно, что роль сестры Мортиши Аддамс исполнит еще одна муза Бертона – Ева Грин.

Шоураннеры Эл Гоф и Майлз Миллар заявили, что в третьем сезоне зрители увидят новых студентов и преподавателей академии Невермор, а также узнают больше о древних тайнах семьи Аддамсов.

Уэнсдей 3 сезон – актерский состав

Netflix подтвердил, что ключевые персонажи первых двух сезонов остаются в сериале.

Дженна Ортега снова сыграет Уэнсдей, а Эмма Майерс вернется к роли ее соседки-оборотня Энид. В новых сериях зрители также увидят Кэтрин Зету-Джонс в роли Мортиши Аддамс, Луиса Гусмана в роли Гомеса Аддамса, Фреда Армисена в роли дяди Фестера и Исаака Ордонеса в роли Пагсли.

Режиссер и исполнительный продюсер Тим Бертон заявил, что рад вернуться к работе над новым сезоном с постоянным актерским составом и звездами, с которыми он работал ранее.

Также каст пополнили Крис Сарандон, Ноа Тейлор, Оскар Морган и Кеннеди Мойер. Так что зрителей ждут новые персонажи в их исполнении.

Второй сезон Уэнсдей вышел в двух частях в августе и сентябре 2025 года и стал одним из самых популярных англоязычных шоу в истории Netflix. Первый сезон остается на платформе лидером по просмотрам.

Источник : Variety

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.