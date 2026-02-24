Стримінговий сервіс Netflix офіційно запустив у виробництво третій сезон серіалу Венздей.

Знімальна група вже працює в Дубліні, а творці проєкту розкрили імена нових акторів, які долучаться до Дженни Ортеги в наступних серіях.

Венздей 3 сезон – нові зірки

Головною сенсацією стало приєднання до проєкту Вайнони Райдер. Акторка отримала гостьову роль і втілить на екрані персонажа на ім’я Табіта.

Це буде вже друге за рік возз’єднання Райдер із Дженною Ортегою та режисером Тімом Бертоном після успіху стрічки Бітлджюс Бітлджюс. Ворог Табіта Венздей чи друг – наразі невідомо.

Минулої осені стало відомо що роль сестри Мортіші Аддамс виконає ще одна муза Бертона – Єва Грін. Шоуранери Ел Гоф та Майлз Міллар натякнули, що саме Офелія допоможе дістати скелети із шафи родини Аддамсів, які десятиліттями залишалися таємницею.

Венздей 3 сезон – акторський склад

Netflix підтвердив, що всі ключові персонажі перших двох сезонів залишаються в серіалі.

Дженна Ортега знову зіграє Венздей, а Емма Майєрс повернеться до ролі її сусідки-перевертня Енід. У нових серіях глядачі також побачать Кетрін Зету-Джонс (Мортіша Аддамс), Луїса Гузмана (Гомес Аддамс), Фреда Армісена (дядько Фестер), Ісаака Ордонеса (Пагслі).

Режисер Тім Бертон зазначив, що дуже щасливий зібрати на знімальному майданчику “своїх давніх друзів»”. Він знову особисто курує виробництво, щоб зберегти фірмову похмуру атмосферу.

Також каст поповнили Кріс Сарандон (Бальтазар), Ноа Тейлор (Сайрус), Оскар Морган (Аттікус) та Кеннеді Моєр (Дейзі).

Зйомки в Ірландії триватимуть протягом усього 2026 року. З огляду на масштабний постпродакшн, реліз 3 сезону Венздей запланований на 2027 рік.

Творці обіцяють, що цей сезон стане “найбільшим і найстрашнішим” в історії проєкту, а сюжет нарешті розкриє таємницю переслідувача, який стежить за Венздей.

Джерело : Variety

