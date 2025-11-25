Французька акторка Єва Грін приєднається до акторського складу третього сезону серіалу Венздей у ролі тітки Офелії.

Про це повідомляють видання Deadline та Variety.

Венздей 3: Єва Грін зіграє тітку Офелію

Єва Грін зіграє тітку головної героїні серіалу Венздей (Дженна Ортега) та сестру її матері Мортиції Адамс, яку втілила Кетрін Зета-Джонс.

Зараз дивляться

– Я дуже рада долучитися до моторошно закрученого світу Венздей в ролі тітки Офелії. Цей серіал – такий вишукано похмурий і дотепний світ, що я не можу дочекатися, щоб додати свою нотку божевільності до родини Адамсів, – сказала Грін у своїй заяві

У фіналі другого сезону творці серіалу від Netflix натякали, що Офелія буде, ймовірно, центральним лиходієм третього сезону.

Було показано, що Офелія, яка зникла 20 років тому, насправді жива та утримується у підвалі своєї матері Гестер (Джоанна Ламлі). У цій сцені Офелію показали лише зі спини, коли вона писала на стіні: Венздей має померти.

Шоуранери серіалу Ел Гоф і Майлз Міллар зазначили, що Єва Грін завжди “привносила на екран неповторну присутність — елегантну, чарівну і прекрасно непередбачувану”. Вони зазначили, що ці якості роблять її ідеальним вибором на роль тітки Офелії.

Виконавчий продюсер і режисер фільму Венздей Тім Бертон вже кілька разів працював з Євою Грін, зокрема над фільмами Дім дивних дітей міс Сапсан (2016) і Похмурі тіні (2012).

У її доробку також такі фільми як Мрійники, Казино Рояль, Царство небесне, Останнє кохання на землі та інші.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Netflix офіційно продовжив Венздей на третій сезон.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.