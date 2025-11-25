Єва Грін приєднається до серіалу Венздей: відомо, кого зіграє
- Єва Грін приєднується до Венздей 3, де зіграє зниклу тітку Офелію.
- У третьому сезоні Венздей тітка Офелія може стати центральною лиходійкою – після загадкового фіналу другого сезону
- Шоуранери кажуть, що непередбачувана енергія Єви Грін робить її ідеальною для ролі тітки Офелії.
Французька акторка Єва Грін приєднається до акторського складу третього сезону серіалу Венздей у ролі тітки Офелії.
Про це повідомляють видання Deadline та Variety.
Венздей 3: Єва Грін зіграє тітку Офелію
Єва Грін зіграє тітку головної героїні серіалу Венздей (Дженна Ортега) та сестру її матері Мортиції Адамс, яку втілила Кетрін Зета-Джонс.
– Я дуже рада долучитися до моторошно закрученого світу Венздей в ролі тітки Офелії. Цей серіал – такий вишукано похмурий і дотепний світ, що я не можу дочекатися, щоб додати свою нотку божевільності до родини Адамсів, – сказала Грін у своїй заяві
У фіналі другого сезону творці серіалу від Netflix натякали, що Офелія буде, ймовірно, центральним лиходієм третього сезону.
Було показано, що Офелія, яка зникла 20 років тому, насправді жива та утримується у підвалі своєї матері Гестер (Джоанна Ламлі). У цій сцені Офелію показали лише зі спини, коли вона писала на стіні: Венздей має померти.
Шоуранери серіалу Ел Гоф і Майлз Міллар зазначили, що Єва Грін завжди “привносила на екран неповторну присутність — елегантну, чарівну і прекрасно непередбачувану”. Вони зазначили, що ці якості роблять її ідеальним вибором на роль тітки Офелії.
Виконавчий продюсер і режисер фільму Венздей Тім Бертон вже кілька разів працював з Євою Грін, зокрема над фільмами Дім дивних дітей міс Сапсан (2016) і Похмурі тіні (2012).
У її доробку також такі фільми як Мрійники, Казино Рояль, Царство небесне, Останнє кохання на землі та інші.
Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Netflix офіційно продовжив Венздей на третій сезон.