Звезды Голливуда Зендея и Том Холланд стали мужем и женой. Такое сенсационное заявление сделал многолетний стилист актрисы Ло Роуч на красной дорожке церемонии Actor Awards 2026, которая состоялась в ночь на 2 марта.

Зендея и Том Холланд поженились – заявление стилиста

Общаясь с журналистами, Роуч подтвердил, что пара уже успела сыграть свадьбу.

На вопрос репортера о статусе отношений звезд стилист коротко ответил, что брачная церемония состоялась, и в шутку добавил, что все просто пропустили это событие.

Когда у него попытались уточнить, не шутка ли это, Роуч со смехом заверил, что говорит чистую правду. Пока представители актеров не прокомментировали новость.

От тайной помолвки до свадьбы

Слухи о помолвке пары активно распространялись более года. Все началось еще в январе 2025 года на премии Золотой глобус, где Зендею заметили с большим бриллиантом на безымянном пальце.

Впоследствии инсайдеры подтвердили, что Том Холланд ответственно готовился к признанию, ведь считает актрису своей судьбой. Сам Холланд впервые публично намекнул на серьезность намерений в сентябре 2025 года.

Во время одного из публичных мероприятий актер вежливо поправил репортера, который назвал Зендею его девушкой, четко указав, что она – его невеста.

Тогда это вызвало настоящий фурор в сети, поскольку пара обычно максимально скрывает детали своей личной жизни.

История любви Зендеи и Тома Холланда

Романтическая история звезды Человека-паука и его избранницы началась еще в 2016 году на съемках первой части супергеройской франшизы Marvel.

Несмотря на то, что химию между ними заметили сразу, актеры годами утверждали, что они просто лучшие друзья. Только в 2021 году, после появления совместных фото от папарацци, они перестали отрицать отношения.

В интервью для известных глянцевых журналов оба неоднократно подчеркивали, что приватность для них священна. Зендея объясняла, что стремится наслаждаться чувствами, не превращая их в шоу для всего мира.

В то же время она признавала, что научилась не прятаться от публичности, чтобы это не мешало ей просто жить и любить.

