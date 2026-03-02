Вы все пропустили: стилист Зендеи заявил, что актриса вышла замуж за Тома Холланда
- Стилист Зендеи Ло Роуч заявил, что актриса и Том Холланд уже поженились.
- Такое заявление Роуч сделал на красной дорожке Actor Awards 2026 в ночь на 2 марта.
- Актеры официально подтвердили роман в 2021 году.
Звезды Голливуда Зендея и Том Холланд стали мужем и женой. Такое сенсационное заявление сделал многолетний стилист актрисы Ло Роуч на красной дорожке церемонии Actor Awards 2026, которая состоялась в ночь на 2 марта.
Зендея и Том Холланд поженились – заявление стилиста
Общаясь с журналистами, Роуч подтвердил, что пара уже успела сыграть свадьбу.
На вопрос репортера о статусе отношений звезд стилист коротко ответил, что брачная церемония состоялась, и в шутку добавил, что все просто пропустили это событие.
Когда у него попытались уточнить, не шутка ли это, Роуч со смехом заверил, что говорит чистую правду. Пока представители актеров не прокомментировали новость.
От тайной помолвки до свадьбы
Слухи о помолвке пары активно распространялись более года. Все началось еще в январе 2025 года на премии Золотой глобус, где Зендею заметили с большим бриллиантом на безымянном пальце.
Впоследствии инсайдеры подтвердили, что Том Холланд ответственно готовился к признанию, ведь считает актрису своей судьбой. Сам Холланд впервые публично намекнул на серьезность намерений в сентябре 2025 года.
Во время одного из публичных мероприятий актер вежливо поправил репортера, который назвал Зендею его девушкой, четко указав, что она – его невеста.
Тогда это вызвало настоящий фурор в сети, поскольку пара обычно максимально скрывает детали своей личной жизни.
История любви Зендеи и Тома Холланда
Романтическая история звезды Человека-паука и его избранницы началась еще в 2016 году на съемках первой части супергеройской франшизы Marvel.
Несмотря на то, что химию между ними заметили сразу, актеры годами утверждали, что они просто лучшие друзья. Только в 2021 году, после появления совместных фото от папарацци, они перестали отрицать отношения.
В интервью для известных глянцевых журналов оба неоднократно подчеркивали, что приватность для них священна. Зендея объясняла, что стремится наслаждаться чувствами, не превращая их в шоу для всего мира.
В то же время она признавала, что научилась не прятаться от публичности, чтобы это не мешало ей просто жить и любить.