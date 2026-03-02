У ніч проти 2 березня в Лос-Анджелесі відбулася 32-га церемонія вручення премії Actor Awards (раніше відома як SAG Awards).

Цю нагороду присуджує профспілка акторів SAG-AFTRA, тому вона вважається однією з найпрестижніших у кіноіндустрії та важливим дороговказом перед премією Оскар.

Головним героєм вечора став фільм Грішники (Sinners) — трилер про вампірів на тлі американського Півдня часів сегрегації.

Стрічка здобула головну статуетку за найкращий акторський склад. Крім того, Майкл Б. Джордан переміг у категорії Найкраща чоловіча роль, зігравши братів-близнюків, які займаються бутлегерством. Під час промови актор зізнався, що не очікував перемоги.

– Просто бути в цій залі серед людей, які бачили, як я дорослішав перед камерою… Я відчуваю ту любов і підтримку, яку ви завжди мені давали та надихали робити все якнайкраще, – сказав він.

Історичні досягнення та зворушливі моменти

Режисер Грішників Раян Куглер увійшов в історію премії: він став першим постановником, чиї два різні фільми отримали головну нагороду за найкращий акторський склад. У 2018 році він переміг із Чорною Пантерою.

Особливо емоційним моментом стало оголошення переможниці в номінації Найкраща акторка в комедійному серіалі. Нею стала Кетрін О’Гара за роль у серіалі Кіностудія.

Акторка пішла з життя у січні цього року в віці 71 року. Нагороду замість неї прийняв колега по майданчику Сет Роген, а зал вшанував пам’ять легенди стоячи.

Почесну нагороду за життєві досягнення отримав 83-річний Гаррісон Форд. Зірка Зоряних війн та Індіани Джонса не стримував сліз, зазначаючи, що щасливий бути частиною акторської спільноти та продовжувати працювати.

Серед серіалів найбільше нагород зібрала комедія Кіностудія — три статуетки. Драматичний медичний серіал Пітт здобув дві перемоги, зокрема за найкращий акторський склад у драмі.

Церемонія, яку транслював Netflix, відбулася на тлі загострення міжнародної ситуації. Перед початком заходу виконавчий директор SAG-AFTRA Данкан Крабтрі-Айрленд нагадав, що США та Ізраїль перебувають у стані війни з Іраном, закликав до миру та вшанував пам’ять загиблих.

Повний список переможців Actor Awards 2026

Кінофільми

Найкращий акторський склад: Грішники (Sinners)

Найкраща чоловіча роль: Майкл Б. Джордан — Грішники

Найкраща жіноча роль: Джессі Баклі — Гамнет (Hamnet)

Найкраща чоловіча роль другого плану: Шон Пенн — Одна битва за іншою (One Battle After Another)

Найкраща жіноча роль другого плану: Емі Мадіган — Зброя (Weapons)

Найкращий каскадерський склад: Місія нездійсненна: Фінальна розплата

Телебачення та серіали

Найкращий акторський склад у драматичному серіалі: Пітт (The Pitt)

Найкращий акторський склад у комедійному серіалі: Кіностудія (The Studio)

Найкращий актор у драматичному серіалі: Ноа Вайлі — Пітт

Найкраща акторка у драматичному серіалі: Кері Рассел — Дипломатка (The Diplomat)

Найкращий актор у комедійному серіалі: Сет Роген — Кіностудія

Найкраща акторка у комедійному серіалі: Кетрін О’Гара — Кіностудія (посмертно)

Найкращий актор у мінісеріалі або телефільмі: Оуен Купер — Юність (Adolescence)

Найкраща акторка у мінісеріалі або телефільмі: Мішель Вільямс — Вмерти заради сексу (Dying for Sex)

Найкращий каскадерський склад у серіалі: Останні з нас (The Last of Us)

Спеціальна нагорода

Премія за внесок у кінематограф (Lifetime Achievement Award): Гаррісон Форд

Джерело : Variety, PageSix

