Зірки Голлівуда Зендея та Том Голланд стали чоловіком і дружиною. Таку сенсаційну заяву зробив багаторічний стиліст акторки Ло Роуч на червоній доріжці церемонії Actor Awards 2026, яка відбулася в ніч на 2 березня.

Зендея та Том Голланд побралися – заява стиліста

Спілкуючись із журналістами, Роуч підтвердив, що пара вже встигла зіграти весілля.

На запитання репортера про статус стосунків зірок стиліст коротко відповів, що шлюбна церемонія відбулася, і жартома додав, що всі просто пропустили цю подію.

Зараз дивляться

Коли у нього спробували уточнити, чи це не жарт, Роуч зі сміхом запевнив, що каже щиру правду. Наразі представники акторів не прокоментували новину.

Від таємних заручин до весілля

Чутки про заручини пари активно ширилися понад рік. Все почалося ще у січні 2025 року на премії Золотий глобус, де Зендею помітили з великим діамантом на підмізинному пальці.

Згодом інсайдери підтвердили, що Том Голланд відповідально готувався до освідчення, адже вважає акторку своєю долею. Сам Голланд вперше публічно натякнув на серйозність намірів у вересні 2025 року.

Під час одного з публічних заходів актор ввічливо виправив репортера, який назвав Зендею його дівчиною, чітко зазначивши, що вона – його наречена.

Тоді це викликало справжній фурор у мережі, оскільки пара зазвичай максимально приховує деталі свого приватного життя.

Історія кохання Зендеї та Тома Голланда

Романтична історія зірки Людини-павука та його обраниці розпочалася ще у 2016 році на зйомках першої частини супергеройської франшизи Marvel.

Попри те, що хімію між ними помітили одразу, актори роками стверджували, що вони просто найкращі друзі. Лише у 2021 році, після появи спільних фото від папараці, вони припинили заперечувати стосунки.

В інтерв’ю для відомих глянців обоє неодноразово наголошували, що приватність для них є священною. Зендея пояснювала, що прагне насолоджуватися почуттями, не перетворюючи їх на шоу для світу.

Водночас вона визнавала, що навчилася не ховатися від публічності, щоб це не заважало їй просто жити та любити.

Джерело : People

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.