Американский музыкальный магнат Шон Комбс (P. Diddy), отбывающий наказание в федеральной тюрьме, будет освобожден на полтора месяца раньше.

Согласно данным Федерального бюро тюрем, новой датой выхода рэпера на свободу установлено 25 апреля 2028 года. Ранее планировалось, что он будет оставаться за решеткой до 4 июня того же года.

Почему срок P. Diddy сократили

Изменение даты освобождения произошло после того, как Комбса приняли в Residential Drug Abuse Program (RDAP) – программу лечения от наркотической зависимости для заключенных.

Представители рэпера отмечают, что он серьезно относится к процессу восстановления.

– Мистер Комбс является активным участником программы RDAP и с самого начала сосредоточен на росте и позитивных изменениях, – говорится в заявлении его команды.

Стоит заметить, что дата освобождения Diddy меняется не впервые. Ранее дату его освобождения, наоборот, перенесли на более поздний срок из-за нарушения правил внутреннего распорядка в федеральном учреждении Fort Dix в штате Нью-Джерси.

В ноябре 2025 года стало известно, что рэпер попал в переплет из-за употребления самодельного алкоголя.

Также сообщалось о его участии в запрещенном трехстороннем телефонном звонке. Сам Комбс утверждал, что не знал о запрете таких переговоров, а его защита заявила, что этот звонок подпадал под адвокатскую тайну и не был нарушением правил.

Борьба за апелляцию

Пока P. Diddy проходит реабилитацию, его юридическая команда пытается полностью обжаловать приговор. В декабре адвокаты подали апелляцию, требуя немедленного освобождения, отмены приговора или уменьшения срока наказания.

Защита настаивает, что прокуроры не смогли полностью доказать вину. Также юристы звезды считают, что судья назначил слишком суровое наказание, что “нарушает конституционные права” артиста.

В феврале прокуроры выступили против удовлетворения апелляции.

Источник : PageSix

