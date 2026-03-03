Американський музичний магнат Шон Комбс (P. Diddy), який відбуває покарання у федеральній в’язниці, звільнять на півтора місяця раніше.

Згідно з даними Федерального бюро в’язниць, новою датою виходу репера на волю встановлено 25 квітня 2028 року. Раніше планувалося, що він залишатиметься за ґратами до 4 червня того ж року.

Чому термін P. Diddy скоротили

Зміна дати звільнення відбулася після того, як Комбса прийняли до Residential Drug Abuse Program (RDAP) – програми лікування від наркотичної залежності для ув’язнених.

Представники репера зазначають, що він серйозно ставиться до процесу відновлення.

– Пан Комбс є активним учасником програми RDAP і з самого початку зосереджений на зростанні та позитивних змінах, – йдеться у заяві його команди.

Варто зауважити, що дата звільнення Diddy змінюється не вперше. Раніше дату його звільнення, навпаки, перенесли на пізніший термін через порушення правил внутрішнього розпорядку у федеральній установі Fort Dix у штаті Нью-Джерсі.

У листопаді 2025 року стало відомо, що репер потрапив у халепу через вживання саморобного алкоголю.

Також повідомлялося про його участь у забороненому тристоронньому телефонному дзвінку. Сам Комбс стверджував, що не знав про заборону таких переговорів, а його захист заявив, що цей дзвінок підпадав під адвокатську таємницю та не був порушенням правил.

Боротьба за апеляцію

Поки P. Diddy проходить реабілітацію, його юридична команда намагається повністю оскаржити вирок. У грудні адвокати подали апеляцію, вимагаючи негайного звільнення, скасування вироку або зменшення строку покарання.

Захист наполягає, що прокурори не змогли повністю довести провину. Також юристи зірки вважають, що суддя призначив занадто суворе покарання, що “порушує конституційні права” артиста.

У лютому прокурори виступили проти задоволення апеляції.

Джерело : PageSix

