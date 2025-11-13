Американський репер і музичний продюсер Шон Комбс, відомий як P. Diddy, проведе за ґратами на місяць довше, ніж планувалося.

Раніше повідомлялося, що Комбс мав вийти на свободу 8 травня 2028 року.

Термін ув’язнення P. Diddy подовжили

Нова дата звільнення призначена на 4 червня 2028-го. Причини зміни терміну офіційно не розкриваються, однак це сталося після повідомлень про порушення ним кількох правил у в’язниці.

Зараз дивляться

Ані представники артиста, ані Бюро федеральних в’язниць США не коментували ситуацію.

Минулого тижня медіа дізналися, що 54-річного музиканта звинуватили у нібито виготовленні “домашнього алкоголю” з ферментованого цукру, напою Fanta та яблук у Федеральній виправній установі Форт-Дікс у штаті Нью-Джерсі.

Представник Комбса пояснив, що репер лише нещодавно прибув до закладу після переведення з в’язниці Брукліна і “зосереджений на адаптації, роботі над собою та поступовому вдосконаленні”. Він також додав, що довкола відомих людей у подібних умовах завжди з’являється багато чуток, більшість із яких не відповідають дійсності.

Згодом виявилося, що репера знову покарали. Цього разу за участь у забороненому тристоронньому телефонному дзвінку 3 листопада, за кілька днів до переведення у Нью-Джерсі.

За даними джерел, сам артист стверджував, що не знав про заборону на такі дзвінки, бо не отримав тюремний посібник з правил. Представник музиканта заявив, що цей дзвінок був “процедурним” і повʼязаний зі спілкуванням зі стороною захисту, а отже, підпадає під захист адвокатської таємниці.

Вирок для Шона Комбса

P. Diddy перебуває у в’язниці з вересня 2024 року. Тоді його заарештували за звинуваченнями у змові з метою рекету, секс-трафіку та транспортуванні людей для надання сексуальних послуг.

Судовий процес розпочався у травні, а вже в липні Комбса визнали винним у перевезенні людей для проституції, проте виправдали за більш серйозними звинуваченнями.

У жовтні суд призначив йому покарання – чотири роки і два місяці позбавлення волі, штраф у розмірі $ 500 тис., а також обов’язкову участь у програмах з лікування залежностей та психічного здоров’я.

Джерело : PageSix

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.