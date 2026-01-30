Американский музыкальный магнат Шон Комбс, известный как P. Diddy, оказался в центре нового скандала из-за иска заявителя по имени Стив Отис.

Мужчина утверждает, что стал жертвой сексуального насилия со стороны рэпера еще в 2012 году. В судебных документах указано, что во время нападения в отеле Midtown Комбс не только применил силу, но и запугивал.

Потерпевший заявил, что продюсер требовал от него молчать и угрожал, ссылаясь на убийство легендарного рэпера Тупака Шакура.

Новое дело против P. Diddy

Согласно материалам дела, инцидент произошел после того, как Комбс якобы накачал Отиса наркотиками. Истец, который на тот момент работал в сфере эскорт-услуг, рассказал о длительных издевательствах и изнасиловании, несмотря на его крики о боли и мольбы остановиться.

По словам заявителя, Шон Комбс фактически дал понять, что с ним может случиться то же, что и с Тупаком Шакуром, если он расскажет об инциденте.

– Я не шучу. Если я смог достать Пака, то как ты думаешь, что может случиться с тобой? — процитировал Стив Отис слова P. Diddy в материалах дела.

Этот намек на гибель Шакура в 1996 году стал причиной того, что потерпевший годами жил в страхе, поскольку считал угрозы реальными.

Запугивания продолжились даже в 2014 году, когда через посредников Отису намекнули, что Комбс имеет власть заставлять людей исчезать без следа.

Почему заявление появилось сейчас

Стив Отис решился обратиться в суд только сейчас, поскольку почувствовал себя в безопасности после того, как звезда оказалась в тюрьме.

В октябре 2025 года рэпера приговорили к четырем годам лишения свободы по результатам длительного процесса по сексуальным преступлениям.

До этого момента страх перед связями миллиардера мешал жертве начать судебный процесс. На данный момент официальные представители обеих сторон воздерживаются от комментариев по поводу новых обвинений.

Источник : New York Post

