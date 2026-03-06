В Киеве наградили победителей рейтингов ТопФинанс 2026 и Топ-30 финансовых директоров, которые проводят журнал ТОП-100. Рейтинги крупнейших и портал delo.ua.

Церемонию провела ведущая Фактов ICTV и телемарафона Єдині новини Оксана Гутцайт, а медиахолдинг Starlight Media выступил генеральным информационным партнером мероприятия.

Starlight Media отметили в рейтинге

Во время церемонии объявили результаты рейтинга лучших финансовых директоров Украины.

В тридцатку лидеров вошел CFO медиахолдинга Starlight Media Тарас Шидлик.

Вместе с ним награды получили представители Новой почты, ПУМБ, Sense Bank, ТАС Агро, Брокард-Украина и других компаний.

– Сегодня мы отмечаем лидеров, которые не просто управляют финансами – они формируют стратегию, обеспечивают стабильность и создают фундамент для развития в условиях постоянных вызовов. Для нас большая честь объединять это профессиональное сообщество и создавать пространство, где признаются достижения, опыт и принципиальность, – отметила гендиректор Медиа бюро Экономика+ Татьяна Смирнова.

С приветственным словом к участникам обратился председатель профильного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Он подчеркнул, что за каждой цифрой в отчетах стоят своевременно выплаченные зарплаты военным, пенсии и выполнение государством социальных обязательств.

Как определяли победителей

Победителей рейтинга определяли в два этапа. Сначала читатели портала delo.ua путем онлайн-голосования выбрали самые популярные и узнаваемые бренды и представителей реального сектора экономики и финансового рынка.

После этого экспертное жюри определило победителей в номинациях.

Кроме персональных наград для CFO, на церемонии отметили лидеров банковского и страхового рынков.

