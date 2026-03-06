У Києві нагородили переможців рейтингів ТопФінанс 2026 та Топ-30 фінансових директорів, що проводять журнал ТОП-100. Рейтинги найбільших і портал delo.ua.

Церемонію провела ведуча Фактів ICTV та телемарафону Єдині новини Оксана Гутцайт, а медіахолдінг Starlight Media виступив генеральним інформаційним партнером заходу.

Starlight Media відзначили у рейтингу

Під час церемонії оголосили результати рейтингу найкращих фінансових директорів України.

До тридцятки лідерів увійшов CFO медіахолдингу Starlight Media Тарас Шидлик.

Разом із ним відзнаки отримали представники Нової пошти, ПУМБ, Sense Bank, ТАС Агро, Брокард-Україна та інших компаній.

– Сьогодні ми відзначаємо лідерів, які не просто управляють фінансами – вони формують стратегію, забезпечують стабільність і створюють фундамент для розвитку в умовах постійних викликів. Для нас велика честь об’єднувати цю професійну спільноту та створювати простір, де визнаються досягнення, досвід і принциповість, – зазначила гендиректорка Медіа бюро Економіка+ Тетяна Смірнова.

З вітальним словом до учасників звернувся голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Він наголосив, що за кожною цифрою у звітах стоять вчасно виплачені зарплати військовим, пенсії та виконання державою соціальних зобов’язань.

Як визначали переможців

Переможців рейтингу визначали у два етапи. Спочатку читачі порталу delo.ua шляхом онлайн-голосування обрали найпопулярніші та найвпізнаваніші бренди і представників реального сектору економіки та фінансового ринку.

Після цього експертне журі визначило переможців у номінаціях.

Окрім персональних нагород для CFO, на церемонії відзначили лідерів банківського та страхового ринків.

