У Києві нагородили переможців рейтингів ТопФінанс 2026 та Топ-30 фінансових директорів, що проводять журнал ТОП-100. Рейтинги найбільших і портал delo.ua.

Церемонію провела ведуча Фактів ICTV та телемарафону Єдині новини Оксана Гутцайт, а медіахолдінг Starlight Media виступив генеральним інформаційним партнером заходу.

Фото: пресслужба Ekonomika+

Starlight Media відзначили у рейтингу

Під час церемонії оголосили результати рейтингу найкращих фінансових директорів України.

До тридцятки лідерів увійшов CFO медіахолдингу Starlight Media Тарас Шидлик.

Тарас Шидлик

Фото: пресслужба Ekonomika+

Разом із ним відзнаки отримали представники Нової пошти, ПУМБ, Sense Bank, ТАС Агро, Брокард-Україна та інших компаній.

– Сьогодні ми відзначаємо лідерів, які не просто управляють фінансами – вони формують стратегію, забезпечують стабільність і створюють фундамент для розвитку в умовах постійних викликів. Для нас велика честь об’єднувати цю професійну спільноту та створювати простір, де визнаються досягнення, досвід і принциповість, – зазначила гендиректорка Медіа бюро Економіка+ Тетяна Смірнова.

З вітальним словом до учасників звернувся голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Він наголосив, що за кожною цифрою у звітах стоять вчасно виплачені зарплати військовим, пенсії та виконання державою соціальних зобов’язань.

Як визначали переможців

Переможців рейтингу визначали у два етапи. Спочатку читачі порталу delo.ua шляхом онлайн-голосування обрали найпопулярніші та найвпізнаваніші бренди і представників реального сектору економіки та фінансового ринку.

Після цього експертне журі визначило переможців у номінаціях.

Окрім персональних нагород для CFO, на церемонії відзначили лідерів банківського та страхового ринків.

