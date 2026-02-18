Правительство приняло решение о введении ежегодной премии Кабинета министров Украины для работников энергетической отрасли.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Свириденко о ежегодной премии энергетикам

По словам премьер-министра, люди, которые работают круглосуточно, несмотря на неблагоприятные погодные условия и сильные морозы, восстанавливают сети после обстрелов, обеспечивают населенные пункты электроснабжением и теплом, часто рискуя собственной жизнью, заслуживают наивысшего признания и награды.

– Решение предусматривает ежегодное присуждение до 50 премий в размере 200 тыс. грн каждая, – анонсировала Свириденко.

Как объяснила премьер-министр Украины, финансирование премии будет осуществляться за счет средств государственного бюджета.

Свириденко подчеркнула, что она должна стать ежегодной государственной наградой за профессионализм и самоотверженный труд в энергетической отрасли.

Премьер-министр Украины добавила, что это дополнительная благодарность государства вместе с ежемесячными выплатами для работников ремонтных бригад, которые ввели с начала 2026 года.

