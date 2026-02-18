По 200 тыс. грн: Кабмин ввел ежегодные премии для энергетиков
- Кабинет министров ввел новую государственную премию для энергетиков, которая предусматривает ежегодное присуждение до 50 наград в размере 200 тыс. гривен каждая.
- Эта инициатива направлена на отмечение профессионализма и самоотверженного труда специалистов, которые восстанавливают сети после обстрелов, обеспечивают страну светом и теплом.
Правительство приняло решение о введении ежегодной премии Кабинета министров Украины для работников энергетической отрасли.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Свириденко о ежегодной премии энергетикам
По словам премьер-министра, люди, которые работают круглосуточно, несмотря на неблагоприятные погодные условия и сильные морозы, восстанавливают сети после обстрелов, обеспечивают населенные пункты электроснабжением и теплом, часто рискуя собственной жизнью, заслуживают наивысшего признания и награды.
– Решение предусматривает ежегодное присуждение до 50 премий в размере 200 тыс. грн каждая, – анонсировала Свириденко.
Как объяснила премьер-министр Украины, финансирование премии будет осуществляться за счет средств государственного бюджета.
Свириденко подчеркнула, что она должна стать ежегодной государственной наградой за профессионализм и самоотверженный труд в энергетической отрасли.
Премьер-министр Украины добавила, что это дополнительная благодарность государства вместе с ежемесячными выплатами для работников ремонтных бригад, которые ввели с начала 2026 года.