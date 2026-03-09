Движение Veteranka объявило масштабный сбор средств в поддержку женщин, служащих в Силах обороны Украины.

К инициативе Женщины могут все! присоединилась ведущая программы Утро в большом городе на канале ICTV2 Юлия Зорий. Телезвезда стала амбассадором кампании и открыла собственную “дружескую банку” для донатов.

Цель сбора – 6 млн грн на дроны-бомбардировщики и средства противовоздушной обороны для украинских воинов.

Кампанию запустили к Международному дню борьбы за права женщин, чтобы напомнить, что пока мир восхищается вымышленными супергероинями из комиксов, настоящие героини ежедневно выполняют боевую работу на фронте.

Героини кампании Женщины могут все!

В рамках кампании движение Veteranka знакомит украинцев с четырьмя военнослужащими, которые выполняют боевую работу на передовой. Каждая из них имеет свою уникальную историю и “суперсилу”:

Ева “Юнга” (Хищница) – оператор FPV-дронов бригады Рубеж Нацгвардии Украины.

Аня Тату “Ксена” (Победительница шахидов) – оператор БПЛА 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

Оксана “Окси” (Повелительница роботов) – командир боевой группы наземных роботизированных комплексов (НРК) спецподразделения Омега.

Яна “Мультик” (Амазонка) – командир женского взвода БПЛА 141-й отдельной пехотной бригады ВСУ.

Кого поддержала Юлия Зорий

Телеведущая выбрала своей подопечной Яну “Мультик” (Амазонку). Защитница пережила оккупацию родной Херсонщины и получила ранения, однако не просто вернулась на службу, а возглавила первое женское подразделение операторов БПЛА.

– Я выбрала героиню, которая мне больше всего импонирует – это Амазонка. Открываю дружескую банку на 20 тыс. грн, чтобы поддержать сбор на 6 млн грн, – написала Юлия Зорий в своих соцсетях, добавив ссылку, по которой можно сделать пожертвование.

Суперсила Яны – вдохновлять собственным примером и строить команду, где каждая женщина чувствует себя защищенной и услышанной. Она разрушает предрассудки о роли женщин в армии и собственным примером ведет за собой других.

Куда пойдут собранные средства

Все собранные деньги будут направлены на усиление подразделений, где служат сестры движения Veteranka.

Это закупка дронов-бомберов Heavy Shot для бригады Рубеж и обеспечение мобильных групп ПВО 37 ОБрМП.

Каждый желающий может присоединиться к инициативе: сделать взнос на основной счет или открыть собственную “дружескую банку”, чтобы помочь быстрее собрать необходимую сумму.

