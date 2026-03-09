Рух Veteranka оголосив масштабний збір коштів на підтримку жінок, які служать у Силах оборони України.

До ініціативи Жінки можуть все! долучилася ведуча програми Ранок у великому місті на каналі ICTV2 Юлія Зорій. Телезірка стала амбасадоркою кампанії та відкрила власну “дружню банку” для донатів.

Мета збору – 6 млн грн на дрони-бомбери та засоби протиповітряної оборони для українських воїнок.

Зараз дивляться

Кампанію запустили до Міжнародного дня боротьби за права жінок, аби нагадати, що поки світ захоплюється вигаданими супергероїнями з коміксів, справжні героїні щодня виконують бойову роботу на фронті.

Героїні кампанії Жінки можуть все!

В межах кампанії рух Veteranka знайомить українців із чотирма військовослужбовицями, які виконують бойову роботу на передовій. Кожна з них має свою унікальну історію та “суперсилу”:

Єва “Юнга” (Хижачка) – операторка FPV-дронів бригади «Рубіж» Нацгвардії України.

Аня Тату “Ксена” (Переможниця шахедів) – операторка БпЛА 37-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ.

Оксана “Оксі” (Повелителька роботів) – командирка бойової групи наземних роботизованих комплексів (НРК) спецпідрозділу Омега.

Яна “Мультик” (Амазонка) – командирка жіночого взводу БпЛА 141-ї окремої піхотної бригади ЗСУ.

Кого підтримала Юлія Зорій

Телеведуча обрала своєю підопічною Яну “Мультик” (Амазонку). Захисниця пережила окупацію рідної Херсонщини та отримала поранення, проте не просто повернулася на службу, а очолила перший жіночий підрозділ операторок БпЛА.

– Я обрала героїню, яка мені найбільше відгукується — це Амазонка. Відкриваю дружню банку на 20 тис. грн, щоб підтримати збір на 6 млн грн, – написала Юлія Зорій у своїх соцмережах, додавши посилання, за яким можна задонатити.

Суперсила Яни – надихати власним прикладом та будувати команду, де кожна жінка відчуває себе захищеною та почутою. Вона руйнує упередження про роль жінок у війську та власним прикладом веде за собою інших.

Куди підуть зібрані кошти

Усі зібрані гроші будуть спрямовані на підсилення підрозділів, де служать посестри руху Veteranka.

Це закупівля дронів-бомберів Heavy Shot для бригади Рубіж та забезпечення мобільних груп ППО 37 ОБрМП.

Кожен охочий може долучитися до ініціативи: зробити внесок на основний рахунок або відкрити власну “дружню банку”, щоб допомогти швидше зібрати необхідну суму.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.