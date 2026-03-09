6 млн грн на дрони та ППО: ведуча ICTV2 Юлія Зорій підтримала збір від Veteranka
- Рух Veteranka запустив масштабний збір 6 млн грн на дрони-бомбери та засоби ППО для українських захисниць.
- До кампанії Жінки можуть все! долучилася ведуча ICTV2 Юлія Зорій, яка стала амбасадоркою ініціативи.
- Телеведуча відкрила дружню банку на 20 тис. грн, щоби підтримати загальний збір.
Рух Veteranka оголосив масштабний збір коштів на підтримку жінок, які служать у Силах оборони України.
До ініціативи Жінки можуть все! долучилася ведуча програми Ранок у великому місті на каналі ICTV2 Юлія Зорій. Телезірка стала амбасадоркою кампанії та відкрила власну “дружню банку” для донатів.
Мета збору – 6 млн грн на дрони-бомбери та засоби протиповітряної оборони для українських воїнок.
Кампанію запустили до Міжнародного дня боротьби за права жінок, аби нагадати, що поки світ захоплюється вигаданими супергероїнями з коміксів, справжні героїні щодня виконують бойову роботу на фронті.
Героїні кампанії Жінки можуть все!
В межах кампанії рух Veteranka знайомить українців із чотирма військовослужбовицями, які виконують бойову роботу на передовій. Кожна з них має свою унікальну історію та “суперсилу”:
- Єва “Юнга” (Хижачка) – операторка FPV-дронів бригади «Рубіж» Нацгвардії України.
- Аня Тату “Ксена” (Переможниця шахедів) – операторка БпЛА 37-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ.
- Оксана “Оксі” (Повелителька роботів) – командирка бойової групи наземних роботизованих комплексів (НРК) спецпідрозділу Омега.
- Яна “Мультик” (Амазонка) – командирка жіночого взводу БпЛА 141-ї окремої піхотної бригади ЗСУ.
Кого підтримала Юлія Зорій
Телеведуча обрала своєю підопічною Яну “Мультик” (Амазонку). Захисниця пережила окупацію рідної Херсонщини та отримала поранення, проте не просто повернулася на службу, а очолила перший жіночий підрозділ операторок БпЛА.
– Я обрала героїню, яка мені найбільше відгукується — це Амазонка. Відкриваю дружню банку на 20 тис. грн, щоб підтримати збір на 6 млн грн, – написала Юлія Зорій у своїх соцмережах, додавши посилання, за яким можна задонатити.
Суперсила Яни – надихати власним прикладом та будувати команду, де кожна жінка відчуває себе захищеною та почутою. Вона руйнує упередження про роль жінок у війську та власним прикладом веде за собою інших.
Куди підуть зібрані кошти
Усі зібрані гроші будуть спрямовані на підсилення підрозділів, де служать посестри руху Veteranka.
Це закупівля дронів-бомберів Heavy Shot для бригади Рубіж та забезпечення мобільних груп ППО 37 ОБрМП.
Кожен охочий може долучитися до ініціативи: зробити внесок на основний рахунок або відкрити власну “дружню банку”, щоб допомогти швидше зібрати необхідну суму.