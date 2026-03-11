Украинский романтический фильм-фэнтези Мавка. Справжній міф подвел итоги первой недели проката.

Лента предлагает новое прочтение знакомого образа Мавки и обращается к украинской мифологии, пытаясь показать ее ближе к аутентичным представлениям.

Показы фильма продолжаются в кинотеатрах по всей стране.

Сейчас смотрят

Мавка. Справжній міф – сборы за первую неделю

За первую неделю проката фильм собрал 15,5 млн грн. За это время сеансы посетили почти 78 тыс. зрителей.

В основе истории – встреча Мавки и студента-биолога Лукьяна, который приезжает с одногруппниками в древний лес на научную экспедицию. По законам мира, к которому принадлежит героиня, она должна заманить парня в Темное озеро и забрать его жизненную силу.

Однако чувства меняют ее выбор. Из-за этого возникает конфликт с русалками, питающимися человеческой энергией на дне Темного озера. История постепенно разворачивается как противостояние между любовью и законами мира, к которому принадлежит Мавка.

Мавка. Справжній міф – детали производства

Фильм сняла режиссер Катя Царик, сценарий написал Ярослав Войцешек, а главные роли исполнили Арина Бочарова и Иван Довженко.

К созданию мифологического мира творческая команда привлекла этнолога и доктора исторических наук Владимира Галайчука. По словам авторов, это позволило приблизить образы к народным представлениям, в которых мавки предстают опасными существами.

Визуальную часть ленты дополняют украинские природные ландшафты и костюмы мавок и русалок, созданные дизайнером Анной Осмэхиной.

Съемки проходили в сложных условиях: часть сцен команда работала во время обстрелов, а ночные смены проходили в холодной воде. Официальным саундтреком фильма стала песня, записанная в дуэте Kola и Yaktak под названием На беззвучний.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.